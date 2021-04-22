高雄輕軌「撞」況不斷，太多用路人不遵守號誌燈、違規穿越軌道區造成列車時常鳴笛急煞，甚至每個月都有碰撞事故。暨日前增設文字警示之後，22日交通局再宣布，輕軌二階沿線全部改採「箭號」燈號，讓用路人直覺判斷，不要再有藉口亂闖軌道區。

交通局優化輕軌東臨港線凱旋路與同慶路、四維路、三多路、武昌路、二聖路港線線5處路口號誌燈號，取消圓形綠燈，調整為「直行、左轉、右轉」綠色箭號。

現行新制，凱旋路南向北路段僅兩種時向，紅燈時可左、右轉，綠燈為直行，轉彎車可省去不少停等時間。凱旋路北向南無跨越軌道疑慮，紅燈時僅可左轉，綠燈時可直行或順向右轉。

交通局指出，為配套優化舊凱旋路南北向圓形綠燈左轉與對向直行車干擾問題，經檢討後，取消圓形綠燈，改採直行、左右轉箭頭綠燈指示，並同步調整路口時制計畫，設置舊凱旋路輕軌路口雙左轉保護時相，減少轉向車與對向直行車交織。

交通局坦言，原本採用的「圓形綠燈、箭頭綠燈」2種燈號，用路人確實容易誤解兩者燈號含義，易於顯示直行綠色箭號時，違規左、右轉跨越輕軌軌道，甚至造成撞車事件，日前還增設文字說明牌、電子看板，提醒用路人「直行綠燈亮起禁止左、右轉」。

高捷公司也飽受困擾，日前才透過民眾熱心拍攝的影片，對違規闖越軌道的車輛舉發，若違規事實確定，行為人或駕駛人將依大眾捷運法第50條「非大眾捷運系統之車輛或人員，闖入軌道區」被處以1500元以上、7500元以下罰鍰。

(中時 )