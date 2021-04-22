POCO品牌專注「只有你需要，沒有不必要」的核心精神，為進一步完整POCO在中、高階手機市場的佈局，POCO今（22）日宣布在台推出POCO F3 5G、POCO X3 Pro，將成為5G與4G機款中的雙旗艦，以超越同級產品的性能表現挺進手機市場。

電競5G旗艦殺手POCO F3 5G 跟上致勝速度

POCO F3 5G搭載Qualcomm Snapdragon 870旗艦5G行動平台，採用7nm工藝製程，主頻最高可達3.2GHz，在Qualcomm Adreno 650圖型處理器支援下，無論是觀看影片、玩手遊，都能為用戶提供更高速、流暢的性能表現。所配備的UFS3.1儲存元件和LPDDR5 記憶體，讓POCO F3 5G具備更快的寫入及讀取速度，；而在LiquidCool水冷技術1.0 Plus之下，讓處理器有效散熱，即使處理複雜工作或長時間操作，手機也不易過熱。此外，POCO F3 5G支援Wi-Fi 6，傳輸速度更快且低延遲，網速最高可達1.7GB/秒，提供可媲美有線網路的速度，讓用戶享受高速上網體驗。

POCO F3 5G搭載4520mAh（typ）大容量電池，可連續觀看影片14小時、玩遊戲10小時，且透過MMT技術及隨盒附贈的33W有線快速充電，52分鐘內即可將手機充電至100%，讓用戶告別電量焦慮。

POCO F3 5G配備6.67吋AMOLED孔洞式螢幕，解析度為2400x1080 FHD+，支援120Hz更新率、MEMC動態補償技術，可改善低幀率內容的流暢性，無論閱讀或玩手遊，都能享有更流暢畫面；POCO F3 5G提供高達360Hz的觸控取樣率，螢幕觸控反應更靈敏快速。

POCO F3 5G採用堅固耐用的康寧第五代大猩猩玻璃，螢幕使用市場上高階旗艦機才配備的E4高階螢幕材質，提供1300nit峰值亮度，並支援HDR 10+，螢幕色彩更逼真、精確，且在日光下依然能清晰閱讀。POCO F3更配備Dolby Atmos全景聲認證的立體雙揚聲器，提供逼真的聲音表現及遠近環迴立體聲效果。

POCO F3 5G配備4800萬像素AI三鏡頭，包含4800萬像素主鏡頭、800萬像素119°超廣角相機、500萬像素長焦微距鏡頭，並搭載1.6μm四合一大像素，讓用戶輕鬆捕捉壯闊大景及近距特寫。此外，2000萬像素前置鏡頭支援夜景模式自拍功能，讓用戶白天黑夜都能隨手拍出亮眼自拍。並支援夜景模式2.0，即使在低光源的環境下，也能維持充足的景深及對比度；內建多款創意AI電影模式，讓用戶一鍵打造類電影級畫面。同時，POCO F3 5G擁有三個麥克風，在拍攝影片時，可360°錄製全景環景聲，並輕鬆去除背景雜音、以及選擇清晰放大想聽到的聲音，一機完成精彩大片。

POCO F3 5G提供深海藍、極地白、夜幕黑三種顏色，6GB + 128GB售價為新台幣$10,999元、8GB + 256GB售價為新台幣$12,999元，再享加贈6個月內一次免費螢幕維修服務。

POCO F3 5G全系列（除6GB + 128GB極地白外）4月22日晚上8點起，於POCO官網、PChome24h購物POCO旗艦館、MiTCH時尚選貨電商、senaonline神腦生活及friDay購物開賣；4月22日至28日止，於POCO官網、PChome24h購物POCO旗艦館、MiTCH時尚選貨電商及friDay購物購機，即贈「小米真無線藍牙耳機 2 SE」（價值新台幣$895元），數量有限，贈完為止；4月22日至28日止，於senaonline神腦生活購機，即贈「小米手環 5」（價值新台幣$895元），數量有限，贈完為止。4月28日起，於全台小米實體門市全面開賣；4月28日至5月4日止，於全台小米實體門市購機，即贈「小米真無線藍牙耳機 2 SE」（價值新台幣$895元），數量有限，贈完為止。POCO F3 5G的6GB + 128GB極地白則於5月初開賣，開賣日期將於POCO Taiwan Facebook官方粉絲專頁公布

手遊玩家4G旗艦首選 – 性能怪獸POCO X3 Pro，以超越同級產品的性能表現，為用戶提供極致娛樂體驗。（POCO提供／黃慧雯台北傳真）

POCO X3 Pro 手遊娛樂體驗首選

POCO X3 Pro搭載4G旗艦級Qualcomm Snapdragon 860行動平台，採用7nm製程的Kryo485處理器架構及Adreno 640圖型處理器，主頻達2.96GHz，提供亮眼性能表現，3D遊戲也能維持流暢、快速處理。此外，改良的UFS3.1儲存技術為POCO X3 Pro提供更快的讀取及寫入速度；採用LiquidCool水冷技術1.0 Plus，處理器冷卻值高達6°C，玩遊戲時也能保持冰涼手感。

為應付手機遊戲運行的大電量需求，POCO X3 Pro搭載5160mAh大容量電池，可連續觀看影片18小時、玩遊戲11小時，同時，透過MMT技術及隨盒附贈的33W有線快速充電，30分鐘即可充滿超過一半的電量、59分鐘即可將電量充至100%。

POCO X3 Pro搭載6.67吋AMOLED孔洞式螢幕，解析度為2400x1080 FHD+，支援120Hz螢幕更新率、240Hz觸控取樣率，提供流暢的螢幕畫面及靈敏的操作反應；同時，搭載立體雙揚聲器，無論玩遊戲或聽音樂，都能有更好的聽覺享受。

POCO X3 Pro機背採抗指紋的雙重紋理質感設計，在不同角度的光線下會反射出亮眼金屬質感。此外，POCO X3 Pro配備康寧第六代大猩猩玻璃，相較上一代進一步改良抗摔、抗刮性能，讓手機即使碰撞或摔落也不易受損。

POCO X3 Pro搭載4800萬像素主鏡頭、800萬像素119°超廣角鏡頭、200萬像素景深鏡頭、200萬像素微距鏡頭，並採用1/2吋超大感光元件、1.6μm四合一大像素，完美紀錄每一個遠近角度。此外，超廣角鏡頭支援夜間攝影模式，即使在低光源的環境下，也能拍出令人驚豔的壯闊星空。2000萬像素前置鏡頭支援夜景模式自拍功能、前後雙景功能，可同時拍攝前後鏡頭雙重視角，讓用戶拍出創意無限的Vlog。

POCO X3 Pro提供幻影黑、金屬銅、冰霜藍三種顏色，6GB + 128GB售價為新台幣$7,499元、8GB + 256GB售價為新台幣$8,499元，再享加贈6個月內一次免費螢幕維修服務。

POCO X3 Pro將於4月22日晚間8點起於POCO官網、PChome24h購物POCO旗艦館與MiTCH時尚選貨電商、senaonline神腦生活及friDay購物搶先開賣；4月22至28日期間，於POCO官網、PChome24h購物POCO旗艦館、MiTCH時尚選貨電商及friDay購物購機，即限量贈送「小米藍牙耳機 Earbuds 超值版」（價值新台幣$545元），數量有限，贈完為止。4月22至28日期間，於senaonline神腦生活購機，即可享超值加價新台幣$350元購小米手環 5 乙條，數量有限，售完為止。自4月28日起將於全台小米實體門市開賣；4月28日起至5月4日期間，於此全台小米實體門市購機，即贈「小米藍牙耳機 Earbuds 超值版」（價值新台幣$545元），數量有限，贈完為止。

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