護國神山台積電股價4月初重新站上600元，卻於昨（21日）再度跌至592元，站不穩600元，反而傳產類股如鋼鐵、航運近日漲勢一甩牛股形象連連飆升；有網友不禁好奇，存股台積電的是要「賣G求榮」還是抱到年底？法人透露，二次跌破季線是個警訊，價值股若持續上揚，台積電恐跌破先前575元低點。

台積電4月1日重回600元，一度站上619元躍升季線，然而卻坐不熱，一路跌破季線，昨日更摜破600大關跌至592元。

有網友在PTT上表示，台股萬七了，先不說面板、航運、鋼鐵的漲勢，就連宏達電都2根漲停創新高，但護國神山台積電仍然趴在地上，他不禁好奇存股台積電的人是想要脫手「賣G求榮」還是抱到年底呢？

貼文一出，底下留言蓋起高樓，「三個月前航運大跌，現在飆漲；同理可證，台積不久後應該也要飆漲了」、「有錢人存股台積電的，誰在跟你看盤賭心臟」、「趁現在多買一點」。

對此法人表示，「台積電上個月跌至575元，反彈後沒站穩摜破600元大關，並在本周跌破季線」，他強調二度跌破季線是個警訊，可能要回測前次的低點575元，若盤面上價值股持續勁揚，台積電可能會再跌破這個價位，要將這風險納入考量。

台積電股價今（22日）開高漲4點，盤中一度漲至598元，尾盤下跌1點收在591元，跌幅0.17%。

(中時新聞網)