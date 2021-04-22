中央氣象局今針對屏東縣、台東縣、宜蘭縣發布豪、大雨特報，中午過後山區熱對流發展旺盛，易有短時強降雨。山區霧台鄉神山部落也久旱逢甘霖下起大雨。縣長潘孟安也提醒，屏北山區的民眾，要注意打雷、閃電與劇烈降雨，沿海地區也因舒力基颱風影響出現長浪，請民眾不要接近海邊。

屏東屏北山區22日下午開始下豪大雨。(圖/摘自 潘孟安臉書)

中央氣象局指出，今受偏東風及午後對流雲系發展旺盛影響，容易有短時強降雨。氣象局於今下午4時45分針對3縣市發布豪雨特報，易有短時強降雨。屏東縣山區有局部大雨或豪雨，臺東、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

潘孟安22日在臉書PO文指出，「屏北山區豪雨特報，請小心，天降甘霖，拿麼開心，豪雨特報，千萬小心！午後對流仍旺盛，氣象局稍早針對屏東縣山區發布今年第1號大雷雨即時訊息。屏北山區的朋友們，要注意打雷、閃電與劇烈降雨！沿海地區也因舒力基颱風影響出現長浪，請民眾不要接近海邊。並呼籲大家節約用水」。並在貼文留言「期盼能全國天降甘霖，讓雨下在水庫集水區」。

台南市長黃偉哲也留言，「雨你分享的快樂，勝過獨自擁有，至今我仍深深感動…」。網友也紛紛回應，「希望為高屏溪帶來供水量」、「天降甘霖， 恭喜屏東」、「希望全台灣也一起下大雨，都下在水庫集水區」、「分一點來竹苗啊」。

(中時新聞網)