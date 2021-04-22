林祈烽指出，市府的八大核心如月亮一般，初一、十五不一樣。（陳世宗攝）

段緯宇表示，整本施政報告內容沒有創新，萊豬及日本核廢水都隻字未提。（陳世宗攝）

蔡耀頡說，大屯區許多地方是自來水管末端，如今減壓更是雪上加霜。（陳世宗攝）

台中市議會22日進行市長盧秀燕施政報告，市議員陳清龍、段緯宇、林祈烽、蔡耀頡等，針對市長盧秀燕施政報告，指8大核心價值還跟去年不一樣，162頁中抗旱只談一點，現在缺水嚴重，農民及小吃攤要如何因應？市長盧秀燕說，因施政報告的書面版面有限，用口頭報告。

市議員陳清龍說，民進黨批市府賣祖產，國民黨認為市長會持家！他發覺施政報告越印越多，卻是越來越雜，且看不到市長的施政主軸，看不到未來性，內容也看不到市長提過希望看到的未來願景？對山城區也看不到大方向，資源都投入原中市8區，原縣區尤其大豐原及山城地區都看不到願景。

林祈烽指出，市府的八大核心如月亮一般，初一、十五不一樣，市長盧秀燕不知道她的施政核心價值有3項已經改變，和去年有很大的不同，研考會還瞎扯這8大核心價值的英文字義是一樣的，研考會顯然根本就搞不清楚狀況，隨便胡亂回答。

段緯宇表示，整本施政報告如同一本美麗的頁面，報告的內容沒有創新點，且萊豬及日本核廢水都隻字未提，連台中市面臨最大急迫性的限水問題都沒有寫進去，農民及小吃攤面臨旱象怎麼辦？很多人都沒有做生意。蔡耀頡表示，大屯區許多地方是自來水管末端，公告停水2天但水尾地方可能是停2天半至3天才有水可用，如今減壓更是雪上加霜。

盧秀燕強調，因施政報告的書面版面有限，因此用口頭報告，面對日益嚴峻的水情，除配合中央政策實施「供5停2」分區限水，市府也積極協尋水源，全力幫助市民度過缺水危機，至於八大核心還是跟去年一樣；研考會主委吳皇昇補充表示，英文都一樣，都是翻譯成中文不一樣。

(中時 )