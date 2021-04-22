陸加強反壟斷 法院也參一腳 19:012021/04/22 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 根據新華社報導，大陸最高人民法院22日發佈《人民法院智慧財產權司法保護規劃（2021-2025年）》，明確「十四五」時期智慧財產權司法保護的重點工作舉措。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據新華社報導，大陸最高人民法院22日發佈《人民法院智慧財產權司法保護規劃（2021-2025年）》，明確「十四五」時期智慧財產權司法保護的重點工作舉措，將加強反壟斷和反不正當競爭案件審理工作，強化競爭政策基礎地位。 此外，還將適時制定有關司法解釋，明確規制各類壟斷和不正當競爭行為，消除市場封鎖，促進公平競爭。妥善處理互聯網領域壟斷糾紛，完善平臺經濟反壟斷裁判規則，防止資本無序擴張，推動平台經濟規範健康持續發展。 蘋果、谷歌出席參議院聽證會 遭控排擠其他應用程式 大陸國企反腐 核工集團高管落馬 (旺報 ) #反壟斷 #加強 #智慧財產權 #司法保護 #法院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英法德選邊站 前進印太 04:102021/04/22 時論廣場 涉詐領助理費 屏議員周碧雲交保 04:102021/04/22 地方新聞 特斯拉再回應 陸市場監管總局和中消協也說話了 10:142021/04/22 兩岸 防夜店撿屍、滋事衝突 信義警加強周邊勤務 15:542021/04/22 寶島 俄極限施壓 衛星照顯示重兵在克里米亞非烏東 15:342021/04/22 國際 驅逐外交官大賽 俄再列10名美外交人員為不受歡迎人物 08:172021/04/22 國際 馬英九憶10年前捨國光石化案保護濕地 臉書貼文喊話蔡政府 11:182021/04/22 政治 護藻礁反萊豬 台灣民眾黨公投兩好兩壞 04:102021/04/22 焦點要聞 “跨越海峽的青春之歌”日據時期臺灣學生反殖民鬥爭圖文展在漢開幕 16:522021/04/22 兩岸 美軍2月釣魚台近海模擬實戰訓練 共軍企圖接近 16:332021/04/22 國際 鳳梨價揚偷兒覬覦 農民遭竊千顆熟果 16:042021/04/22 社會 兩岸熱門新聞 澳洲取消維多利亞省帶路協議 陸外交部：開歷史倒車 性質惡劣 - 兩岸 解決「卡脖子」問題 陸清華大學設集成電路學院 - 政經 全球最大海上機場落戶中國 - 焦點新聞 - 旺報 菅義偉澄清美日聯合聲明：日本不會軍事介入台海衝突 - 兩岸 蘇起：美中台都是鷹派當家 台灣處於全球危險中心 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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