根據新華社報導，大陸最高人民法院22日發佈《人民法院智慧財產權司法保護規劃（2021-2025年）》，明確「十四五」時期智慧財產權司法保護的重點工作舉措，將加強反壟斷和反不正當競爭案件審理工作，強化競爭政策基礎地位。

此外，還將適時制定有關司法解釋，明確規制各類壟斷和不正當競爭行為，消除市場封鎖，促進公平競爭。妥善處理互聯網領域壟斷糾紛，完善平臺經濟反壟斷裁判規則，防止資本無序擴張，推動平台經濟規範健康持續發展。

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(旺報 )

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