法務部明陽中學管理員夾帶違禁品 遭判決撤職停用 19:042021/04/22 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法務部明陽中學管理員夾帶違禁品，遭判決撤職停用。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法務部矯正署明陽中學黃姓教導員前年私運「乳清高蛋白粉、香菸、色情書刊」入校供4名男學生使用，行政究責部分，懲戒法院將黃男判決撤職，並停止任用2年。可上訴。 明陽中學是專收青少年犯的矯正學校，校方因去年在黃男保管的庫房中查獲未開封香菸36包、已分裝香菸60支，及打火機、滅煙器3支，報請高雄地檢署偵辦，並將黃男移送懲戒。 大陸漁船在台灣海域補漁被罰120萬元 打官司抗罰遭駁回 23歲女騎士等紅燈遭公車追撞輾斃 判決出爐大學生怒爆 (中時 ) #明陽中學 #判決 #撤職 #香菸 #違禁品 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 懲戒案未了 監院提上訴 丁允恭須答辯 19:292021/04/21 社會 礁溪協天廟爆主委雙胞案 廟務交接遭拒 15:262021/04/22 寶島 新竹尖石鄉代偽填資料涉圖利 7年徒刑逆轉無罪確定 11:192021/04/19 社會 鄭成功文物館轉型市立博物館 明年底開館先培訓「特調員」 15:282021/04/22 寶島 運匠國道撞上天外飛來「三重靠右」標誌牌 獲國賠7萬1647元 15:102021/04/19 社會 未走斑馬線遭擦撞求償1999萬 法官判1萬6批：不是中樂透 14:102021/04/19 社會 不滿懲戒法院認丁允恭無性騷擾 監委紀惠容再提上訴 12:352021/04/21 政治 佛洛伊德案白人警察料上訴 專家：翻案機會渺茫 15:462021/04/21 國際 車禍輕傷竟求償1999萬 法官批原告「不是中樂透」 11:272021/04/19 社會 法官解扣要求助理按摩遭免除職務 降司法事務官原因曝光 14:312021/04/20 社會 嗆小孬孬關50天 黃士修疑政治判決 04:102021/04/16 社會新聞 社會熱門新聞 扯爆 大批黑衣人衝松山分局砸電腦追打警官 基層怒爆高層壓案 - 社會 - 旺報 整座山都是大麻田 毒梟剷平關西山頭種1608株創國內紀錄 - 社會 真相大白！ 松山分局認了教官先嗆三字經 黑衣人才砸警局 - 社會 頭一遭！黑衣人追醉警鬧事 分局門口上演警民握手大和解 - 社會 28歲鮮肉所長勾40歲人夫警員 男警妻怒告「和誘罪」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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