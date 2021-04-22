法務部矯正署明陽中學黃姓教導員前年私運「乳清高蛋白粉、香菸、色情書刊」入校供4名男學生使用，行政究責部分，懲戒法院將黃男判決撤職，並停止任用2年。可上訴。

明陽中學是專收青少年犯的矯正學校，校方因去年在黃男保管的庫房中查獲未開封香菸36包、已分裝香菸60支，及打火機、滅煙器3支，報請高雄地檢署偵辦，並將黃男移送懲戒。

(中時 )