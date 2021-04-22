四度闖關新北市議會的《新北市鄰里編組調整自治條例》，雖然民政局長柯慶忠私下拜會眾多議員，並在今議會舉行專案報告，不少議員認為可直接送二讀大會討論，但綠營議員王淑慧認為若只針對林口等地，沒有迫切性，全案改送法規會審查。若條文要2022適用，至少要11月公告，情況恐不樂觀。

新北市升格後人口大增10餘萬人，其中林口湖南里人口高達2萬6768人，最小里瑞芳碩仁里才139人，差了近200倍，里鄰調整勢在必行。

今日大會市議員周勝考、馬見都認為直接送二讀大會討論，周勝考認為，11月前公告有急迫性，應逕付二讀大會審議；不過王淑慧則認為，板橋溪福里人口數為其他里的3倍之多，另外板橋福安里人口也上升，若自治條例只針對林口等區，非全面性，就沒有急迫性。

民政局長柯慶忠說，必要且急迫的里會等取得共識優先調整，必要但不急迫的里持續檢討溝通凝聚共識，希望能夠達到平衡地方服務量能，提升超級大里行政效能，另外也要讓資源合理分配，提供更高品質公共服務，但柯慶忠強調，尊重議會決定。

(中時 )