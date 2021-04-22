智慧手機品牌realme於5G開台後便積極推出多款兼具強悍性能和潮流設計的5G產品，兌現5G普及者承諾；而今年，realme也將持續越級，發表「雙平台＋雙旗艦」全新產品策略，透過高通和聯發科雙平台，分別帶來性能和影像兩個旗艦系列，而今（22）日打頭陣亮相的realme GT ，搭載高通Snapdragon 888 旗艦5G處理器和新一代3D鋼化水冷散熱技術，打造出冷酷的全速戰神。

realme GT所代表的不僅是極致的性能體驗，更是不斷超越自我的越級態度，以經典高性能跑車為命名發想，除了在設計、性能、體驗追求極致外，GT更代表在一場又一場飆速競賽中突破極限的賽車精神。

realme GT搭載高通Snapdragon 888 5G處理器，以先進的5nm製程和新一代Cortex-X1大核架構，使CPU、GPU和AI性能全面提升，並採用滿血版LPDDR5和UFS3.1，釋放極致性能；同時，為確保手機持續高效運行不燙手，採用3D鋼化水冷散熱技術，以新一代不鏽鋼加銅的散熱組合，使VC內部水循環更加快速，全面覆蓋熱源，核心溫度最高降低15度；網路覆蓋台灣5G主流頻段，具備雙通道、雙Wi-Fi網路加速技術，並支援Wi-Fi 6，享受暢快的網路下載和傳輸速度。

為了提供用戶極致體驗，realme GT更在軟體上加入全新「GT模式」，一鍵釋放極致性能，如同開掛一般升級遊戲體驗！而為了讓用戶享有沉浸式的遊戲快感，透過全新升級的Hyper Boost 4.0加速引擎，不僅使遊戲順暢運行，更讓手遊功耗最高降低9.8%。在聽覺與觸覺方面，採用新一代杜比全景聲雙喇叭和Tactile Engine超線性馬達，讓玩家投入於清晰環繞音效和逼真4D震感之中，此外，還保留了用戶懷念的3.5mm耳機孔，遊戲期間邊聽邊充電都不是問題。

realme GT採用6.43吋三星Super AMOLED電競螢幕，擁有120Hz超高刷新率，螢幕顯色支援100% DCI-P3色域，並具備前後雙環境光感測器，能夠智慧調節螢幕亮度，追劇打遊戲不吃力更護眼；電池採用4500mAh大電量，支援65W SuperDart超級閃充，充電至100% 只需35分鐘，只需充電3分鐘即可玩手遊51分鐘，透過智慧五重防護系統加持，還能邊玩邊閃充，安全不發燙。只要開啟超級省電模式，即使只剩下5%電量，也可連續聽音樂2.5小時。

拍攝體驗上得益於演算法的全面升級，使成像更驚豔、更多變。realme GT搭載1600萬前鏡頭，後置則為6400萬SONY廣角三鏡頭，搭配800萬廣角鏡頭和200萬微距鏡頭；夜拍體驗支援超級夜景功能，透過新一代Pure Raw演算法，有效降低影像噪點，使畫面更更清晰，還可體驗多變的全新夜景人像濾鏡，經由AI演算法推出流光人像和霓虹人像全新潮玩風格；除了靜態拍攝，動態錄影也十分講究，支援超級夜景錄影2.0，能智慧辨識場景光線，夜晚拍攝Vlog無需打光即能紀錄流暢且穩定的精彩生活片段。

作為一款靈感源於賽車的旗艦產品，realme GT在台推出深海飛艇和曙光兩個版本。其中，深海飛艇採用具溫潤手感的3D玻璃機身，並在背蓋上加入具速度感的加速賽道紋，呈現加速流動的視覺效果；而另一款曙光，採用開創性素皮拼接設計和內中框後蓋一體成型工藝，以黑黃撞色，彰顯倔強不服輸的態度，不僅在外觀設計精心著墨，考量現今用戶手機不離身的普遍現象，將重量控制在186g，握感輕巧順手，減輕手機重度使用者的手持負擔。

realme GT深海飛艇，8+256GB版本售價新台幣15,990元，將於4月22日下午2點開放預購，預購期間至4月28日止，預計4月30日出貨；此外，為感謝real迷們，凡預購期間購買還可享兩年原廠保固和一年螢幕保固，選購可至realme網路商店、realme品牌專櫃、momo購物網、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城和遠傳friDay購物；曙光版本將於後續開賣，請持續鎖定realme官方粉絲專頁。

(科技)