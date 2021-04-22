尚志橋上兩隻石獅不見了，只剩基座、相當突兀。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市區知名的尚志橋以橋上矗立的百隻石獅雕像聞名，沒想到本月13日有民眾發現有兩隻石獅子疑似遭竊，便立刻報警逮賊。真相今日水落石出，空軍司令部指出，4名空軍士官於3月底休假期間飲酒，意外將石獅子推入溪中，事後也已致歉並完成物品修復，並依規定予以嚴懲。

石獅子雕像失蹤一事曝光關鍵為，花蓮市公所建設課長先前曾在橋下發現一隻石獅子脫離原位置，被放在欄杆上，便打算帶回市公所擇日黏回，不料卻在本月12日返回現場時，發現又有兩座石獅子消失，甚至在河床間遍尋不著。

空軍司令部21日指出，關於媒體報導尚志橋石獅遭民眾推下橋一事，為屬防空部張姓上士等4員，於3月30日休假期間營外飲酒後，不慎推倒花蓮尚志橋石獅子2座，事後相關人員已主動拜會市府表達歉意及完成物品修復並獲諒解；另單位已依相關規定核予嚴懲，以正綱紀。

空軍司令部強調，有關同仁違失行為，均秉持「毋枉毋縱」原則，依規定嚴懲絕不寬貸；另援引案例，持續落實軍風紀要求及加強營規管理，以杜絕類案再生。

據了解，石獅是花蓮縣政府在尚志橋完工後，編列經費加設，含橋頭的一對大石獅在內，全部有150座，均以純白色大理石精雕而成，小石獅有的踩球，有的踩著子獅，面部也都各有表情，姿態造型完全不同，相當有特色。

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(中時新聞網)