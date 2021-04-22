影后桂綸鎂以電影《藍色大門》出道，新人演技就獲得肯定，後來又陸續擔任許多經典電影女主角，她也一直給人清新鄰家的形象；近日微博瘋傳一段桂綸鎂和友人私下聚會的影片，畫面中她一手拿菸另一手拿酒，還和異性友人貼身熱舞，抽菸醜態也遭截圖討論，讓不少人大吃一驚。

今（22）日微博瘋傳桂綸鎂和胡歌、廖凡等友人私下聚會畫面，原本給外界清純可人形象的她，卻一手叼菸另一手拿著酒杯，和其他人跟著音樂搖擺身體，呈現的形象和公開場合的她差別甚大；但他們玩得正開心時，桂綸鎂和胡歌助理前來拿走他們的菸，桂綸鎂更在助理拿走前，還一股勁猛吸一大口，看起來菸癮不小。

桂綸鎂在私下聚會抽菸喝酒畫面遭流出。(圖/ 摘自微博)

在助理把菸拿走前，桂綸鎂趕快抽最後一口，和過往清純形象大不同。(圖/ 摘自微博)

桂綸鎂也在聚會中和異性友人貼身熱舞，衣服滑落都不在意。(圖/ 摘自微博)

桂綸鎂還和異性友人跳起貼身熱舞，兩人互動看起來相當愉快，她的深V上衣一肩滑落到肩頭都不在意，還不時發出尖叫聲，興致高昂；現場聚會桌上也看到不少高價酒水和美味佳餚，而根據分享影片的網友定位，得知該地房價不低，幾乎是上億豪宅，但他們應該沒想到特地選在私人豪宅，聚會畫面還是蓓流出。

不少網友雖然被桂綸鎂抽菸嚇到，但大多數人沒有太放心上，紛紛被他們一起跳舞的畫面吸引，「這是宣傳《南方車站的聚會》在一起學跳十六步」、「胡歌好帥」、「每個人都很有魅力」、「他們玩得真開心」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)