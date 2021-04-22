近日大陸國家統計局更新公佈31省份的第1季居民人均可支配收入數據，由上海、北京、浙江拿下前三。其中位居第一的上海在今年第1季的居民人均可支配收入達到2萬1548元（人民幣，下同），也是全大陸唯一突破2萬元大關的地區。第2名的北京第1季數據則為1萬9585元、年增率9.6％；排在第3名的浙江則為1萬8263元。

同時從地方來看，上海最能掙錢、也最能花錢，看到今年第1季的居民人均消費支出也達到1萬2172元，同樣位居全大陸最高。

從全大陸表現來看，根據中新網引述大陸國家統計局資料顯示，今年第1季的整體居民人均可支配收入為9730元、年增率13.7％；而人均可支配收入的中位數是8014元、成長12.7％。觀察延續上年同期以來增速逐季走高趨勢，保持穩定恢復增長。

大陸所謂的「居民可支配收入」，是指居民可用於最終消費支出和儲蓄的總和，也就是可用於自由支配的收入，包括現金收入與實物收入等方面。

(旺報 )