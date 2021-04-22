在高製程晶片遭到美國政策限制，影響大陸電子產業發展後，被稱為電子產品的心臟的集成電路(IC)產業成為大陸科技產業最關切的問題，並以「卡脖子」來形容目前與美國戰略爭時所面臨的困境。為解決晶片受制於人的問題，大陸積極推動高等院校加快資訊技術產業人才培訓，被列為大陸排名第一的清華大學亦在110周年校慶來臨之際，宣布設立積體電子學院，為關鍵領域產業培養人才。

據《觀察者網》報導，清華大學集成電路學院成立儀式4月22日在清華大學舉行，作為大陸集成電路人才培養的重要基地，學院將致力於破解當前「卡脖子」難題。該學院曾於2004年成立微電子與納(奈米)電子學系，並於2015年成立了北京未來晶片技術高精尖創新中心。

據《人民網》指出，新成立的集成電路學院將由原微電子與納電子學系與電子工程系共建，與相關院系成立交叉研究中心。是清華大學面向國家重大戰略需求，聚焦關鍵領域，推動清華大學集成電路學科發展，加快培養集成電路緊缺高層次人才的重要舉措。集成電路學院將招收本科生、專業型碩士生、學術型博士生以及專項博士生等不同層次和類別的學生。

大陸清華大學宣布成立集成電路學院，為資訊科技工業關鍵領域產業培養人才，破解當前晶片技術遭「卡脖子」難題。（圖／新華社）

報導說，當前大陸集成電路產業高速增長，技術創新能力不斷提高，但仍存在整體技術水準不高、核心產品創新能力不強、產品總體仍處於中低端等問題。中國科學院微電子研究所研究員周玉梅曾表示，在集成電路和晶片「卡脖子」問題上，大陸跟世界先進技術相比還有差距，集成電路產業是一個人才、資金、技術高度密集的產業，又是全球化競爭的產業，希望有更多目光關注集成電路產業，有更多的優秀人才投身到集成電路產業。

2020年9月，由中國電子資訊產業發展研究院聯合中國半導體行業協會等單位編制的《中國集成電路產業人才白皮書（2019-2020年版）》正式發佈，白皮書指出，截至2019年年底，直接從事集成電路產業的人員規模約為51.19萬人，預測到2022年前後全行業人才需求將達到74.45萬人左右，這意味著目前行業人才仍有20多萬的缺口存在。此外還有人才結構失衡的問題，為此教育部曾支援建設9所高校和17所支持籌建的高校，但截至2019年，國家示範性微電子學院亦僅有28所。

(中時新聞網)