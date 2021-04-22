永和肉粽老店驚傳意外 2歲孩手突伸封膜機 食指慘夾斷 19:112021/04/22 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2歲男童手指遭封膜機夾斷，已緊急送醫手術。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（22）日下午5時許，新北市永和區某肉粽店江姓女員工在廚房使用飲料封膜機時，未注意在旁玩耍2歲的兒子將右手食指放進封膜機，封膜機持續運作，當場將男童食指夾斷，男童嚎啕大哭，母親見狀，急電119求助，救護人員趕抵，火速將男童及斷指送往台大醫院進行手術。 2機組員確診 不排除境內感染 自費疫苗開打首日 馬偕台大上午約百人報到 (中時 ) #封膜機 #食指 #永和 #肉粽 #老店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《時來運轉》運彩報報－非看不可的司諾克世錦賽 歐蘇利文誓擺脫本季老二宿命 13:132021/04/22 體育 頭條揭密》美3艦南海圍觀遼寧艦 監控視頻曝光華裔美軍遭封號 02:102021/04/22 政治 2確診機師匡列者皆為陰性 尚有3接觸者等採檢 14:212021/04/22 生活 招工難與就業壓力並存 中國年輕人不願進工廠 16:232021/04/22 兩岸 每天背下樓做復健、學做台灣菜 印傭伴中風嬤走出憂鬱陰霾 13:172021/04/22 健康 視障甜點師圓夢創業 特製蛋糕謝母恩 16:322021/04/22 寶島 李興文與妻剃髮出家 為兒惡搞IKEA懺悔：我教子無方 09:422021/04/21 娛樂 5歲女童感染細菌性腦膜炎 高燒一天突爆紫斑休克 14:292021/04/21 健康 照顧50年 老父悶死腦性麻痺女兒 精神抗辯求輕判 16:592021/04/21 社會 碳纖維、ECH看漲 台塑、上緯、南寶營運添力 18:132021/04/21 財經 網紅2歲兒能看懂4歲課本 育兒方式重點曝光 16:052021/04/22 娛樂 社會熱門新聞 扯爆 大批黑衣人衝松山分局砸電腦追打警官 基層怒爆高層壓案 - 社會 - 旺報 屏東千顆鳳梨一夜被偷光 青農苦笑：紙箱才剛到貨 - 社會 整座山都是大麻田 毒梟剷平關西山頭種1608株創國內紀錄 - 社會 500萬元百年巨木卡涵洞 輪胎放氣也無解 忍痛動用大鋸脫困 - 社會 黑衣人衝松山分局砸電腦 逆轉依毀損公物罪移送 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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