今（22）日下午5時許，新北市永和區某肉粽店江姓女員工在廚房使用飲料封膜機時，未注意在旁玩耍2歲的兒子將右手食指放進封膜機，封膜機持續運作，當場將男童食指夾斷，男童嚎啕大哭，母親見狀，急電119求助，救護人員趕抵，火速將男童及斷指送往台大醫院進行手術。

(中時 )