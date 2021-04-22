盧秀燕強調，市府絕不能接受中火重啟二號或三號機組。（陳世宗攝）

台中市去年PM 2.5平均值15.4微克，創歷年新低。市議員張玉嬿22日在議會指出，施政報告強調空汙防制對策奏效，但今年前二月26.1微克；市府就扯是地形氣候影響，這是無視大腦的神邏輯、貽笑大方。她要求市長盧秀燕允諾今年至少維持15.4微克，繼續維護好空氣。

市長盧秀燕表示，市府持續從各方面整治空汙，包括將學校柴油鍋爐全面汰換為燃氣鍋爐，並推動火化場火化爐及空氣汙染防治設備汰舊換新等多項措施，在市府努力下，台中市去年PM2.5平均值15.4微克，創歷年新低。

張玉嬿說，市長施政報告提到全方位推動三大空氣污染源改善對策，讓台中空氣品質大大變好，去年PM 2.5年平均值15.4微克，創歷年新低；但施政報告裡沒提到的是，去年全國平均值為15微克，中市在標準之下，也算不及格。

張玉嬿指出，今年1到2月平均值是26.1微克，比去年同期增加14％，環保局解釋是，空氣品質變差是全國一致性的嚴峻考驗。簡單說，市長把15.4微克的功勞都說成是市府努力，26.1微克就扯是地形氣候等自然條件影響，「牽拖」全國空品一樣差。

張玉嬿表示，這種施政報告是無視大腦的神邏輯，荒謬不堪，相信市民絕對不能夠接受這種爭功諉過的政策說明。每次有功勞都是市政府自己的，只要有過失都是別人的錯，根本貽笑大方，應該糾正。其實空污的多寡，本質都以自然條件及中國的境外污染物影響最大。

盧秀燕強調，市府絕不能接受中火重啟二號或三號機組，一部機組重啟，一天要多燒5000公噸的煤，將造成台中市原本已進步的空品退步，先前中火在停止兩部機組運作的情況下，每天備轉容量還有10％以上，在沒有缺電的情況下，為什麼還要重啟燃煤機組？

環保局說明，市府推動「藍天白雲行動計畫」，各項空污管制措施逐漸展現成效；根據環保署空品測站統計，台中市去年PM2.5平均值15.4微克，創歷年新低；空品不良日(AQI＞100)去年27天相較108年44天減少17天，創歷年最少天數。

(中時 )