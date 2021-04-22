富邦悍將昨天共吞下13次三振，其中高國輝1人就貢獻4次，至今對戰味全龍隊9打數打擊率仍掛蛋，還吞下7K，今天賽前被問到他苦笑說：「對耶！好像真的還沒有打安打，沒關係啦！那就從今天開始，今天加油！」

高國輝昨天首度碰上徐若熙，第一打席連輝3次空棒遭三振出局，3局下球隊1人出局攻佔滿壘，高國輝又被外角滑球吊中，揮空吞下第2K。

「徐若熙他的球速跟古林（睿煬）差不多，但他藏球藏的很好，很晚才會被看到放球點，導致出棒變得有些倉促。」高國輝今天賽前還與打擊教練羅根在討論打擊動作，他說：「主要就是講一些打擊的小動作，做一些微調。」

味全龍隊本季至今可說是富邦剋星，目前交手取得5勝1負的對戰優勢且是3連勝狀態，高國輝更是對龍隊投手一籌莫展，至今9打數安打仍未開張，還吞下7次三振。

對於昨天單場4K，高國輝坦言心情有受到影響，「當下比賽結束後會覺得有點沮喪，不知道今天到底發生什麼事情，兩好球後一直被外角滑球騙到。」

高國輝表示，會有這個情況多少跟裁判好球帶有關係，「但我覺得還是自己的問題，應該要守住自己的好球帶才對，不應該受到裁判影響，昨天自己有點被影響到，所以才會在2好球後一直往外角去看。」

富邦悍將高國輝（右）賽前與打擊教練羅根討論打擊。（毛琬婷攝）

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