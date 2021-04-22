中央銀行公布3月五大銀行新承作房貸568.83億元、月增191.65億元並為五年半來單月最大，主要是2月農曆年季節性因素的低基期效應，但第一季合計達1,526.72億元、創十年同期新高，年增達143.73億元或10.39％、創三年新高，顯示房市買氣續熱不變。

央行官員表示，2月因農曆春節連假，造成低基期效應，3月除工作天數多出6天，還有新完工成屋交屋潮，整批分戶房貸增加，使得當月新增房貸大增。觀察台北、新北、桃園、台中、台南、高雄市等六都3月移轉棟數也大幅增加，月增各為25.8～58.2％不等，六都合計月增45.4％，與去年同期相比，年增各為8.3～19.6％。六都合計3月年增為13.9％，第一季合計年增16.5％、為十年來新高。

房市續熱不變，央行去年12月及今年3月，二次調整房市管制，但仍是價量齊揚。央行官員指出，目前房市還是以自住購屋人為主力，這次的信用管制調整，主要針對持有戶數多及法人，這部分在房市的占比很低，因此與房貸增加無關。

3月新增房貸利率下滑0.01個百分點至1.357％。央行官員說明，主要也是因新成屋交屋潮，較低利率的整批分戶貸款增加，及「青年安心成家貸款」新增金額48.85億元、占比8.6％，高於2月的32.82億元、占比5.8％，使得整體新承作房貸利率走低。

(工商 )