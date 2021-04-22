2021年「台北國際禮品文具暨文創展」22日起於台北世貿一館登場，今年更首度與文博會同步開展，外貿協會除了安排接駁車串連花博、松菸與世貿展區展現文創列車能量，更透過線上展為期一個月虛實整合，創造全球拓銷商機。

貿協今年以「創意生活新風格」（Style & Creation in Life）為主題，線上線下共匯集298家國內外廠商齊聚展示創意禮品、新穎文具辦公用品、特色設計工藝品等文創商品，且首度與文化部主辦的「臺灣文化創意設計博覽會」（文博會）同期舉行，兩展涵蓋不同主題與功能。

其中，貿協更在經濟部國際貿易局委辦下，再度於展中設置「拉丁美洲館」宣傳我拉美友邦精緻禮品，包括貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拉圭等計16家外商，以及國際合作發展基金會（國合會）駐尼加拉瓜技術團再次整合輔導廠商展出，其中宏都拉斯及巴拉圭均是首度參展。

貿協強調，今年展覽集結國際品牌，涵蓋禮品、文具、文創及新創等企業，且一次性匯集國內禮品公會、教育用品公會、手提包公會、手套公會、毛巾公會、玩具公會、鐘錶公會、織襪公會及首次加入的優良設計協會專館等，以提供國內外通路商與企業送禮等採購需求。

其中不乏獲台灣精品獎廠商像是「稻穗」的可攜式空氣淨化器、「雅治」項鍊製品、「宏興達」LED原木文字燈、「嵩灃」微型積木、「三和窯」、乾唐軒、陸寶、蒙恬、陶緣彩瓷等知名廠商，國外展區則有來自印尼、中南美洲及非洲國家等手工藝品。貿協強調，今年延續上屆人氣極高的周邊活動，展覽中規劃舉辦文創沙龍DIY、探索新禮程等活動，更提供由參展商特別製作的2021年禮品展專屬口罩，為展覽增添文創配件商機。

(工商 )