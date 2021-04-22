蔡英文總統今天接見環團，經濟部次長曾文生在會中簡報「能源轉型到淨零轉型」的具體方案，將透過發展無碳再生能源、增加低碳天然氣，減少煤炭使用等方式，由能源轉型邁向淨零轉型，朝向2050淨零排放目標。

根據經濟部的規劃，政府未來將加速以燃氣發電取代燃煤機組發電，規劃陸續增加通霄、大潭、興達、台中、協和等燃氣機組，預計約有1,556萬瓩新增裝置容量。同時協助汽電共生廠加速以氣換煤。並研擬「汽電共生餘電收購燃料別差別費率」與相關機制，給予燃氣發電優惠。

因應天然氣需求增加，他說，未來需新擴建天然氣接收站，中油公司除規劃新建第三接收站、也將擴建台中接收站、永安接收站等計畫；台電公司則將新建協和接收站及台中港接收站等。

他說，能源低碳淨零轉型將是翻轉我國長期98％能源仰賴進口，高能源安全風險的契機。透過最大化再生能源發展，可將淨零排放的壓力，翻轉為進口能源替代的助力，並建立使能源由生產要素轉變為產業。

由於技術創新是達成淨零碳排的核心，經濟部將培植本土相關產業與布局關鍵技術，篩選重點低碳技術並推動技術創新與商業化。並將籌組技術審議委員會，探討各類技術在國內的減碳潛力、成本、技術成熟度、國際競爭優勢，據以建立達成淨零碳排關鍵技術組合。

(中時 )