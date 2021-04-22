全球投資界的年度盛事《巴菲特波克夏股東會》將登場，Yahoo表示，作為官方連續6年全球獨家直播合作夥伴，今年將於台灣時間5月2日（日）凌晨0點30分～上午6點直播股東會現場。

去年受到新冠疫情影響，黃金拍檔孟格（Charlie Munger）無法飛抵現場，今年確定會履行約定回歸，與巴菲特（Warren Buffett）正式合體過去股東會都在巴菲特位於內布拉斯加州奧馬哈舉行，這次也有別以往將改在洛杉磯直播。巴菲特接班候選人吉恩（Ajit Jain）和亞伯（Greg Abel）也將共同出席，全員到齊分析當前經濟、說明公司發展及回答股東提問。

Verizon Media全球用戶發展負責人（Head of Consumer）Joanna Lambert表示，Yahoo今年再度成為《巴菲特波克夏股東會》的全球獨家直播合作夥伴，Yahoo美國財經頻道總編輯Andy Serwer亦將帶領編輯團隊，透過直播提供深入分析和焦點訪談。2021年《巴菲特波克夏股東會》將有英文和同步即時中文口譯，同時也提供隱藏式字幕，直播結束後還會接續以VOD（隨選即播）方式重播，用戶可至Yahoo奇摩股市收看。

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