台新銀行公益慈善基金會日前舉辦台新微光工作坊─思考力系列課程，由台新銀行轉介「卓越人生企管顧問公司」知名業師徐德才，以及社團法人台灣童心創意行動協會（DFC台灣）的發起人兼執行長許芯瑋，以「啟動創新思考力」為主題，先幫助社福團體挑脫直線性思考模式，並導入DFC設計思考四步驟，刺激社福團體運用創意思考能力突破各式瓶頸。

該基金會表示，徐德才擅長以沉浸式授課方式帶入創意思考心法，課程藉由觀察生活中的問題，鼓勵學員跳脫直線性思考，訓練自己在短時間內大量發想不重複點子，學習延後批判每一個想法。此外，他提醒大家習慣將工作流程標準化（SOP），時間一長容易造成組織僵化，可試著改變流程順序，有時常有意想不到的成果。最後，在發揮創意解決問題時，也要站在對方立場想，以同理心換位思考，這樣才能有效率的解決問題。

該基金會指出，老師出身的許芯瑋，因受印度河濱學校的創辦人Kiran Bir Sethi校長啟發，長期在台灣推行由設計思考精鍊而成的Design for Change四步驟：「感受、想像、實踐、分享」，這次透過實際演練的方式，不僅幫助社福夥伴找回當初投入社福工作的熱情及初衷，更運用教學工具帶領夥伴主動發問、練習創意思考，最後設計一個解決問題的方案，並且鼓勵夥伴付諸實踐。

台新銀行公益慈善基金會執行長郝名媛觀察，台灣社福團體的收入因仰賴民眾捐款，光籌募資源跟行政作業就已消耗組織人員心力，制約了公益團體的創意思考空間，因此，每年會依照社福團體的需求量身訂做課程內容，這次的思考力課程獲得很好的迴響。為鼓勵社福機構人員持續進修，今年只要持續參加台新微光工作坊，完成系列課程者，將依照所服務的組織需求，媒合「專家到組織行銷健診」服務。

台新銀行公益慈善基金會自2016年起辦理行銷系列工作坊，從影像行銷、數位行銷、媒體溝通以及社會影響力等工作坊，期許以基礎課程建立公益團體更多能力。今年規劃以五力-思考力、溝通力、公信力、行銷力、領導力等系列課程，培力社福夥伴，並能善加運用在自己的工作崗位上。

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