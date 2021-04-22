雲林縣北港鎮北港朝天宮與北港溪人文關懷協會宣揚孝道，利用半年時間走訪24名孝心學子，用文字與影像記錄其孝行並集結成冊，並將於24日在北港朝天宮文化大樓舉辦「第8屆孝心獎表揚活動，邀請大家一起來鼓勵在艱困生活中行孝不輟的孩子們。

朝天宮董事蘇健榮走訪地方時，發現偏鄉地區有許多弱勢家庭兒童，小小年紀卻孝心過人，為了鼓勵這些孩子，創辦北港溪人文關懷協會，每年與朝天宮共同舉辦孝心獎，藉由媽祖慈悲與社會善心幫助他們。

蘇健榮表示，2007年創辦首屆孝心獎，2019年前進泰北辦理，藉由孝道連結地球村愛與善的循環，感謝朝天宮董事長蔡咏鍀、雲林縣長張麗善、旅北鄉親王群崧等眾多善心人士的默默支持，今年將邁入第8屆，並將表揚對象由雲林擴及花蓮、澎湖等地。

蘇健榮說，媽祖的神蹟不在虛無的天邊，而是在當下的人間，其救苦拔難的慈悲與孝心愛人的博愛精神，是媽祖信仰日益廣為流傳的原因，藉著孝心獎，提醒天下子女及時行孝，勿要「子欲養而親不待」。

國中女學生小禎與身體不佳的外婆相依為命，嬤孫製作手工品賺取微薄生活費，小禎從未有過零用錢，也沒拿過千元大鈔，但從不怨天尤人，最大的心願是快點長大，換她照顧外婆。

蘇健榮指出，每個獲獎的孩子都有1個感人的故事，這些孩子的家庭雖有政府的相關補助，但僅能維持最低限度的生活，希望藉由孝心獎帶給孩子正向的力量，形成善的循環。邀請大家24日上午9點30分到北港朝天宮文化大樓一起給孩子們加油鼓勵。

(中時 )