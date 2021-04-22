楊謹華、林心如、劉品言一起上《女人我最大》。（粘耿豪攝）

林心如22日帶著《華燈初上》主角楊謹華、劉品言一起現身TVBS，力挺好友藍心湄主持的《女人我最大》改版，被問到閨蜜許瑋甯傳出「情變其實是婚變」，林心如低調表示「她只要開心幸福，我就很開心了」，是否覺得很驚訝？林心如睜大眼睛傻笑問：「你驚訝嗎？沒有證實啊！我們都是看到報導，都不是她親口說的。」並透露許瑋甯還滿好的，「前兩天才出來吃飯。我們每個人都超正常」；楊謹華也說，她們原本平常就都會互相關心。

母親節即將到來，楊謹華說會陪媽媽吃飯，林心如則透露女兒去年、前年都有在老師或保母協助下做卡片、康乃馨送給她，「就是亂畫東西，因為她還不會寫字。康乃馨則是一年比一年還大朵，今年可能會變成花球！」

三位女星透露拍戲時每天都趣事滿滿、笑聲不斷，楊謹華說因為角色設定，她跟大家都會保持一定距離，所以跟大家打完招呼就會馬上融入角色，劉品言補充說，她們原本私下感情很好，常常約出去聚餐、嘻嘻鬧鬧，剛進劇組時很興奮可以看到楊謹華，「拍戲後，她像有玻璃罩罩著，一進去看到她，就是冰山美人，每次就會說『妳先化妝』，然後我趕快飄走」。

林心如是《女人我最大》的常客，私下跟藍心湄是好朋友，她透露，一起出去吃飯時，藍心湄總是把大家照顧得很好，喝到有點「茫」時會一直微笑不說話，非常可愛，誇她酒量和陳美鳳一樣好，都是打遍天下無敵手。

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(中時 )