closer田澤純一面對滿壘，依然安全下庄，守住勝利

味全龍昨日以2比1險勝富邦悍將，蹲捕的蔣少宏先後搭配徐若熙、王維中、田澤純一等投手，富邦悍將多次攻佔得點圈，但味全次次都能化險為夷，蔣少宏是幕後功臣，他點出一軍張力真的很高，不過在壓力下才能成長。

徐若熙昨日先發，第3局遇到滿壘危機，不過他連對高國輝、林益全飆K，無失分下莊，蔣少宏說，「若熙控球能力很好，他也不想認輸，可能燃燒小宇宙了，所以能化解危機，我能給的就是讓他有自信，出手還是交給他。」

兩隊在比賽後半段還是保持1分差，9下田澤純一後援也被富邦攻佔得點圈，一度有滿壘險境，蔣少宏回憶說，「田澤前面2支安打都算是幸運安打，當時喊暫停有告訴他運氣不太好，但也沒關係，讓他稍微喘一下，最後順利守下來。」

9下1人出局二、三壘有人時，總教練葉君璋喊出暫停，上前向蔣少宏交代幾句話，最後味全龍順利守住領先，蔣少宏表示葉總並沒有說太多，只是信心喊話，至於是否配特別多外角球來搶好球數？蔣少宏說，「還好吧，真的是剛好啦，配什麼球是當下反應，也是要降低被長打的風險。」

昨日比賽驚險萬分，富邦全隊安打數比味全還多，有5局都攻佔上得點圈，但只有攻下1分，蔣少宏印象最深的還是9下保護本壘板的守備，當時富邦攻佔滿壘，張冠廷代打敲出一壘方向滾地球，味全一壘手朱祥麟快傳本壘結果傳歪了，幸好蔣少宏穩穩接住封殺三壘跑者，「真的還好自己有護住，田澤都被打這麼幸運的安打，再不幫他真的不行。」

蔣少宏多次體驗到一軍的高張力，他表示現在開始慢慢適應，「一軍壓力大，但壓力使人成長，我也有遇到害怕的時候，多問學長、教練，我也有問過別隊的小胖（林泓育）、宥穎學長，他們都很願意分享，告訴我配球成功的很多，不要太在意失敗的那幾球。」

味全龍捕手蔣少宏。（鄭任南攝）

(中時 )