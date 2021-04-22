全國教育產業工會今天質疑台南大橋國中2名教師申請介聘，遭校方以不適任為由阻擾，台南市教育局回應，這2名資源班特教教師，因長期未善盡對特教生應有專業教學與輔導，學校認為嚴重損害學生受教權，依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」第4條規定召開校事會議，啟動不適任教師調查，由南市教師專業審查會協助調查。

教育局指出，2名相關教師是3月提出介聘申請，依相關法規，涉及正調查中案件的教師不能申請介聘，校方事先也不知道教師會提出介聘申請，並無所謂技術性杯葛情形。

教育局表示，該校啟動不適任教師調查程序符合法令規定，相關違失行為也有具體樣貌，經台南市教師專業審查會審議受理，並啟動調查。教育局強調，教師不適任是否成立，會由教育部人才庫中遴聘的公正委員進行調查，在未調查確認前，請各界能持平看待，勿妄加揣測。

大橋國中校長王宏寶表示，2位資源班特教教師長期在教學與輔導工作有許多缺失樣貌，學校需要勇氣面對處理，才能確保弱勢學生受教權益。校方2月召開校事會議討論後，認為由學校自行調查可能會被外界疑公平性，因此決定將全案提報到台南市政府教育局專審會。

他說，外界的關心與部分團體誤導言論，學校原本想逐一澄清，但因本案已啟動調查，相關細節不便透露。學校為確保學生受教權益而啟動的不適任教師調查，均依事實認定及法定程序辦理，學校也會尊重調查小組委員針對不適任教師的調查結果。

(中時 )