台中市大里高中選手林翊榛連續四年完成個人四連霸佳績。（台中市政府提供）

110年全國中等學校運動會，22日下午於雲林縣政府圓滿落幕，台中市代表隊榮獲117金111銀139銅，金牌數及總獎牌數全國第一，也是台中首次以非主辦縣市之姿拿下全國第一，表現亮眼！台中市政府將擇期舉辦表揚典禮，感謝各校隊職員及選手為台中爭光。

教育局長楊振昇表示，本屆全中運，台中市代表隊共有4項4人次破大會紀錄、3項7人次創大會紀錄、1項1人次破全國紀錄，並有15校勇奪團體總錦標第一名，這是選手努力的結果，感謝學校、教練及家長們的付出和支持，體現學校體育的蓬勃發展。

教育局指出，台中市僑泰高中選手楊尹絜參加滑輪溜冰國女組200公尺計時賽，以19秒843佳績破大會紀錄，也破了全國紀錄，引起全場驚呼；另外，外埔國中自由車國女組選手温彩彤1人獨得6金、東山高中游泳國男組選手李恩愷1人拿下5金，驚人成績令賽場掌聲不斷。

教育局說，閉幕典禮現場也頒發運動精神獎，台中市大里高中選手林翊榛，從小學音樂，直到國中才轉入體育，從小提琴領域進入跆拳道世界，靠著過人的堅毅決心辛苦練習，107年初次參與全中運即順利奪金，連續四年完成個人四連霸佳績。

高齡78歲的東山高中教練王哲從事游泳訓練資歷超過40年，期間訓練優秀選手不計其數，102年進入東山高中訓練選手至今，從基層訓練做起，指導選手在110年全中運獲得團體總錦標冠軍；這位阿公級教練的訓練精神不亞於年輕教練，每天保有一顆年輕的心，熱衷於游泳池執行訓練工作，大會特別授予運動精神獎，肯定王哲的運動精神。

教育局強調，台中市致力推展學校體育活動，除推廣學校普及化運動，也建立四級培訓制度，在體育班、基訓站、校隊及社團方面的發展都給予必要協助，未來將更用心協助學校改善運動環境、設備汰舊換新，成為學校體育發展的重要後盾。

(中時 )