媒體報導台積電因台灣易缺水缺電，要移動產能至南京廠。經濟部22日鄭重澄清，經與台積電查證，該公司長期以台灣為中心深度布局，在台灣的投資腳步沒有放緩、只有加快，且投資的都是最先進的製程。

經濟部強調，2020年底台積電位於南科的先進製程3奈米廠，才剛舉行上樑典禮，並將投資達兩兆元。該公司現行的投資與未來的規劃，都是對台灣投資環境具體的信任投票。

經濟部與台積電公司溝通暢通、高度合作，經濟部指出，雙方合力讓世界頂尖的台灣半導體產業，持續維持領先地位，而台積電無論是營運總部、研發中心、人才招募、亦或是先進製程的首量產、以及周邊供應鏈的扶持，也都是以台灣為核心進行發展。目前台積電整體產能分布於台灣占比約達9成。

經濟部對台灣產業用電需求，皆會預先掌握，包含台積電先進製程設廠等主要用電案件均在規劃內，提前準備水電等基礎設施，備妥良好投資環境。至於台積電在中國大陸的投資，則是2016年2月間在政府同意下，赴中國大陸南京獨資設立，是落後於該公司目前先進製程的舊世代技術。至於該公司的策略規劃，宜由其自行說明。

(工商 )