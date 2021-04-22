嘉基院長姚維仁現場示範如何丟口罩較安全、衛生。（呂妍庭攝）

今22日世界地球日，嘉義基督教醫院偕嘉義市環境保護局、台灣電力公司、台灣自來水公司、再耕園等單位共同舉辦「嘉基和您一起DO」宣導活動。（呂妍庭攝）

今22日世界地球日，嘉義基督教醫院偕嘉義市環境保護局、台灣電力公司、台灣自來水公司、再耕園等單位共同舉辦「嘉基和您一起DO」宣導活動，嘉基院長姚維仁、嘉基副院長陳明晃賣力踩飛輪「用力」發電，響應環保愛地球的理念。

今天在嘉基舉辦的宣導活動涵蓋節能、節水與綠色消費等議題，嘉基員工更純手工製作出二項節能宣導品，讓民眾充分了解各項燈具的耗電量，至於「用愛發電腳踏車」結合飛輪發電，透過腳踩踏動力轉換成電能，讓嘉基logo板發光，雖然姚維仁、陳明晃氣喘吁吁，現場參與民眾卻是驚呼連連。

姚維仁說，嘉基歷年來致力環保減廢、減塑，繼去年淨灘活動大受好評後，今年4月17日，百餘位同仁大手牽小手，頂著大太陽在布袋好美里海岸淨灘，短短1個半小時，就收集近300公斤海洋廢棄物，不但盡到地球公民的責任，也建立親子間寓教於樂的共同樂趣。

陳明晃說，嘉基身為醫療保健業，除致力就醫民眾身心靈健康，尤其淨灘過程清出大量被海沙掩蓋住的廢棄麻繩、包線鐵絲、漁網及廢棄蚵架尼龍繩，更讓人深刻體認到環境中各項汙染的修復需求。

(中時 )