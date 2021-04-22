北市府為避免社會住宅租戶欠租金，強制要求承租戶需找連帶保證人，否則應1次繳清3年租金，議員楊靜宇痛批，北市府社宅無憑無據的租賃惡規，簡直坑殺弱勢，把承租人當賊在防。對此，都發局當場宣布，若民眾找不到連帶保證人，將可比照弱勢戶，採1年1簽約免繳3年租金。

楊靜宇指出，健康公宅租戶陳情，依台北市社會住宅出租辦法，只要繳交第一個月租金及兩個月房租做為保證金後即可入住，但市府在社宅租賃契約中另做硬性規定，承租戶須覓得連帶保證人，若找不到就須付清3年36個月租金及2個月押金，若以每月租金2萬計算，須一次繳清78萬，「有這些現金還需要租社宅？」

楊靜宇直言，興建社會住宅不是在照顧弱勢，應落實居住正義，但質疑整個社宅出租作業竟坑殺弱勢，時下民間租屋市場租賃契約，也不見所謂連帶保證人這項規定，市府如此官僚刁難找社宅承租人的麻煩，將社宅承租人當賊在防，根本吃人夠夠。

楊靜宇認為，針對惡意欠租者應縮短不續約、解約的行政作業流程與時間展現公權力；至於非惡意欠租者，必結合社政單位提供分期繳款，或其他的生活補助。

北市府日前討論此案，社宅推動聯盟主任林育如表示，連帶保證人機制比保證人機制更嚴苛，若住戶欠租，市府可向連帶保證人追討債務，建議應廢除；崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，民間租屋市場少見有連帶保證人機制，且也無法證明可遏止欠租。

對此，北市都發局長黃一平表示，過去出租國宅為了保住債權就有連帶保證人機制，若承租者找不到連帶保證人，也無法一次繳清3年租金免覓連帶保證人，可選擇1年1約，強調機制才剛推出，後續會持續觀察實施狀況，並承諾會在1個月內提出檢討報告。

(中時 )