鹿港街長宿舍22日舉辦「產婆剪影」文物展。（吳敏菁攝）

鹿港街長宿舍22日舉辦「產婆剪影」文物展。（吳敏菁攝）

鹿港街長宿舍22日舉辦「產婆剪影」文物展。（吳敏菁攝）

自古女子生產便是個與生命拔河的驚險歷程，過去沒有正規接生制度，直到1907年才開啟正式執照，產婆學成了一門需受過專門訓練的職業，鹿港街長宿舍22日舉辦「產婆剪影」文物展出，103歲黃蔡寬、98歲陳玉霞現身說法，憶起接生無數小生命，現在也都7、80歲了。

1907有了第一個以臺灣婦女為對象的助產婦講習生規程，許多女性投入這新興職業，鹿港文史工作者施淑鈴寫碩士論文，投入研究，還訪談無數產婆，22日起在鹿港街長宿舍展出學歷證書、產婆證照、產婆相關學習用書、產婆出診箱中用品等，讓人看見了一個轉向現代化時代的誕生點滴。

施淑鈴說，新式產婆憑藉自身傑出技術，考取產婆執業證照，提升自己經濟能力與擇偶條件也讓威脅婦女生命的生產過程趨於平安，專業形象贏得敬重，還有站上政治舞臺，參與社會活動，堪稱臺灣現代女性的先行者。

103黃蔡寬還很硬朗，產婆當了40年，印象最深1949年「八七水災」，冒著傾盆大雨搭計程車趕去接生，車子駛不過，還徒步涉水及胸，一路險象環生，趕到時婦人產下小娃娃，接手後續處理，心裡才鬆了一口氣，還好母子都平安。

鹿港98歲的陳玉霞未婚時就考取產婆證照，曾到九龍半島日本陸軍醫院服務，返台後嫁給隔壁鄰居魏啟南也曾到日本唸藥學專科，擔任產婆時間不長，但看到用過的文物展出，感動地說「今天是最光榮的一天」。

鹿港鎮長許志宏說，這些產婆人用雙手迎接瓜瓜墜地第一聲，也迎接了新時代和自己的人生，轉眼間她們接生的孩子已當阿公、阿媽和阿祖了，這次展覽生命故事第一章，讓人感到特別溫馨。

(中時 )