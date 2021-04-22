【LIVE直播】針對蔡英文說法環團回應？ 環團向蔡總統遞交建言書會後記者會｜2021.04.22

總統蔡英文今（22）日下午接見環團，環保團體代表稍早召開記者會，表示將向蔡英文總統遞交建言書。代表之一的藻礁公投領銜人潘忠政指出，藻礁的保護方向，都與總統的美意背道而馳，呼籲中油應停工並思考三接遷離大潭的方案。

蔡英文總統會後發出新聞稿指出，今天接見環保團體強調，2050年淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標。另外，她強調，台灣不能走回頭路，重啟核四並不可行，政府會和民間團體站在一起，攜手朝向目標共同努力。至於三接案如何在發電和藻礁之間尋求平衡，希望透過討論能尋求最大的共識。

而今日環保團體的主持人在潘忠政老師說明之前，預先指出，府方尊重828公投，也會充分溝通，但有表示三接案停工很難。

藻礁公投領銜人潘忠政在會後記者會表示，會議結束之後，他感覺非常沉重，也看到總統臉色很凝重，因為他自己有提到希望三接案宣布停工，但蔡總統覺得還不是宣布停工的時候。

潘忠政指出，過去他一直說小英是局外人，今天民進黨還是強調已經把觀塘工業區縮小到23公頃，顯示他們不了解環評，因為專用港會破壞藻礁300公頃。

潘忠政說，藻礁正在被三接案嚴重破壞中，他覺得蔡總統很凝重，他現在也感覺很沉重，但他會平常心看待。

潘忠政表示，政府佔在開發角度，認為已經盡全力保護藻礁。不過他認為，藻礁破壞300公頃仍不被認為是破壞，那要如何落實保育？他提議是否開啟民主的聽證制度？但得到的回應是繼續溝通，所以他很失望。潘重政強調，會一路走到828，由人民決定開發案是否繼續，人民有機會可以翻轉。

(中時新聞網)