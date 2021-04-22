大白天酒駕自撞分隔島，整輛車翻個四腳朝天！台南市一名53歲林姓女子今天下午駕車行經永康區中正南路，不慎自撞分隔島而翻車，分隔島碎石還噴濺波及另1輛停等紅燈的自小客，林女第一時間聲稱「為了撿東西」才會釀禍，但呼氣酒測值逾0.25毫克，警方依公共危險罪函送偵辦，詳細肇事原因仍待調查釐清。

台南市消防局今天下午獲報，中正南路發生一起車輛翻車事故，駕駛一度受困車內，消防人員趕抵現場，只見整輛自小客車呈90度側翻，橫躺在大馬路，駕駛受到輕傷，也已由民眾協助救出，送醫並無大礙。

不過，警方隨後到院為林女進行酒測，卻發現他酒測值明顯超標，依公共危險罪函送法辦。永康警分局呼籲，酒後務必指定駕駛接送或搭乘計程車，切勿駕車上路，以保障自己及其他用路人安全，避免造成不必要之傷亡，警方會持續加強取締，嚴正執法。

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(中時 )