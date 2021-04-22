《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，在中印邊境衝突尚未解決之下，中國大陸正加緊招募藏族新兵，甚至可能創設專門由藏族官兵組成的特戰部隊，以加強高海拔地區作戰能力，並降低部隊因高山症而失去戰力的風險。

不具名的消息人士告訴《印度斯坦時報》，自中印邊境衝突陷入僵局後，中國大陸已加強對藏族士兵的招募，除了在西藏政經中心拉薩進行大規模募兵活動，多名軍方官員更拜訪西藏日土縣、札達縣，呼籲藏族民眾入伍從軍。

該消息人士還透露，這些藏族人員並非進入民防體系，而是正式加入解放軍，且據信會進入一支大多由藏族官兵組成的「特殊單位」，專門用於執行高海拔軍事任務。

中國大陸官方先前曾承認，解放軍官兵大多來自低海拔地區，在海拔高度動輒4000、5000公尺的西藏執行任務時，經常發生急性高山症（acute mountain sickness, AMS）、高山肺水腫（high altitude pulmonary edema, HAPE）等問題；印度官員也稱在截獲的通訊內容中，中方曾提及當地部隊「有嚴重的高山症問題」。

去年9月印度高調為特種邊境部隊（Special Frontier Force, SFF）的陣亡軍官舉行葬禮，該部隊主要成員來自隨第十四世達賴喇嘛流亡印度的藏族及其後代，不僅擅於在高海拔區域作戰，更帶有強烈政治意義。《印度斯坦時報》指出，中過大陸有意創建藏族特戰部隊，除戰力考量外，也可能是為在政治上對抗SFF，並作為2021年西藏「和平解放」70周年的宣傳。

(中時新聞網)