全球晶圓代工龍頭台積電受惠於5G、HPC等相關應用對於先進製程需求強勁，台積電總裁魏哲家指出，台積電營運進入高成長期，從2021年至2025年營收年複合成長率以美元計價將達10％到15%。台積電今 (22) 日召開臨時董事會，核准發行不超過 260 萬股 2021 年限制員工權利新股案。

台積電表示，吸引及留任公司高階主管，並將其獎酬連結股東利益與ESG（環境、社會、公司治理）成果，核准發行不超過普通股2,600仟股之2021年限制員工權利新股案，並將此案呈送2021年股東常會核准。此外，核准資本預算美金28億8,700萬元（約新台幣793億9,250萬元），以建置成熟製程產能。據規定，限制員工權利新股為發行人發給員工之新股附有服務條件或績效條件等既得條件，員工達到設定條件達成前，其股份之權利受有限制，這有助於激勵高階主管達成績效，提升公司整體營運。

台積電4月法說提及，隨著營運進入高成長期，未來3年將投入1000億美元資本支出，同步擴充成熟製程與先進製程產能

有媒體指出，市場傳聞因台灣缺水缺電的狀況，計畫將2萬片12吋的晶圓產能，轉移至大陸的南京廠生產，將成熟製程設備送至南京廠。對此，台積電表示，產能規劃皆以公開說明為準，不回應市場傳聞，台灣持續是公司重點生產基地。

魏哲家於稍早法說會指出，針對台灣缺水問題，水供應的確很吃緊，該公司就不同限水階段皆有因應措施，將繼續與政府、私人單位就節水與開發水資源共同努力，藉由該公司全面企業風險管理系統，預期缺水問題不會對營運造成任何顯著影響。

台積電承諾加速供給車用晶片產能，魏哲家指出，汽車供應鏈相當複雜，從晶片製造到汽車生產就要6個月時間，台積電今年第一季就將車用晶片客戶需求擺在首要考量，預料在今年第三季狀況會獲得大幅改善。

(中時新聞網)