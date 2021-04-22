蘋果Mini LED平板問世，點火富采（3714）業績，由於3月Mini LED出貨已占一定比率，富采首季毛利率突破2位數，隨著Mini LED出貨第二季有望逐月成長，富采經營團隊認為對業績挹注正向，市場則樂觀期待，富采有機會於第二季挑戰單月獲利。

Taiwan 2021開展第二天，隆達董事長蘇峰正、晶電總經理范進雍、晶成半導體總經理施韋，加上財務大臣張博儀親自替自家攤位站台，並從展會上Mini LED應用百花齊放的熱度，釋出相對樂觀的看法。

蘇峰正強調，Mini LED的應用除了高階產品之外，今年也看得到往中階應用滲透，目前幾個大型IT品牌都在關注Mini LED，遊戲、汽車應用、監視器、TV，甚至可攜式裝置也可見Mini LED的影子，他認為，供應鏈雖然致力於降低成本、拉升學習曲線，但是Mini LED主打直逼OLED的顯示品質甚至是超越OLED，他的價位應該是具有優勢的。

蘋果21日發表12.9吋iPad Pro，採用的Mini LED數量達1萬顆，市場預期Mini LED供應商鏈就是晶電，晶電總經理范進雍強調，晶電開發的客戶絕對不只一家，且開發初期是零營收，成本極高，客戶不可能花這麼多錢，卻只走一代，以此間接駁斥蘋果Mini LED只用一代的市場傳言。

富采去年第四季毛利率達7.5％，財務長張博儀表示，3月營收超過1月主要來自Mini LED，3月已有一定比率貢獻，第一季毛利率已經提升至2位數以上，未來Mini LED出貨可望逐月成長，隨著出貨動能攀升，毛利率改善可以預期，富采希望盡快看到單月獲利。

晶電、隆達合組的富采投控今年1月上市，晶電已經掌握美系大客戶，隆達則鎖定非蘋客戶，除蘋果推出Mini LED的平板之外，戴爾預計今年下半年推出二款搭載Mini LED的高階筆電，2021年Mini LED的開案量可望激增。

此外，隨著原物料價格瘋漲，各類成本上揚，晶電、隆達已經分別通知客戶調漲價格，以對外轉嫁成本上漲的壓力，晶電的漲幅雖不大，但客戶承認的範圍變廣，仍有助於拉抬營運績效。

(工商 )