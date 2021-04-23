航運、鋼鐵類股股價今天上沖下洗，多檔個股震幅逾10%，分析師指出，鋼鐵、航運族群漲多拉回，投資人可觀察大盤走勢、資金比重，作為是原物料族群是否轉弱的參考依據。

台股早盤再創新高，不過午盤過後劇烈震盪，震幅超過360點，終場下跌105.14點，以17096.97點作收，成交爆大量，達新台幣6448.89億元，創歷史新高量。

鋼鐵、航運早盤扮演台股向上攻堅要角，不過午盤上演多空交戰，航運和鋼鐵類股均明顯拉回修正。以航運族群來看，長榮盤中站上83元，漲逾9%，不過尾盤翻黑，低點觸及71.9元，終場收在72.9元，震幅高達14.62%，萬海終場震幅同樣達到14.62%，陽明震幅達16.43%。

散裝航運四維航走勢更加劇烈，從漲停價36.6元摔至跌停價30元，震幅高達19.82%，新興也達13.76%。

鋼鐵部分，中鋼今天股價曾衝上41.95元，漲勢逼近9%，不過一度翻黑至37.85元，終場收紅、漲1.04%，震幅高達10.65%。

宏遠投顧副總經理陳國清分析，鋼鐵、航運族群漲多拉回，屬於正常現象，認為不會整理太久，洗盤而已。他以航運股為例，若大家都搶當航海王，都坐在船上不下船，主力大戶還會替誰拉呢？

他認為，當貨櫃航運股公布第1季財報報與4月營收，股價有望再向上攻堅。

國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，雖然台股今天爆大量下跌，但認為不需過度恐慌，美股仍維持多頭格局，發生系統性風險低，理論上資金不會大幅撤出股市。

他說，原物料、航運多檔個股表現上沖下洗，手中持有相關類股的投資人可以關注兩大重點，一是大盤走勢，不過尚未出現轉弱跡象，不必過度擔憂。第2，資金是否大幅流出傳產，當美國科技類股轉強時，台股資金可能回流電子，若電子股比重明顯回升，且連續3天至5天交易量逾7成時，投資人則須留意相關個股走勢。

他說，資金持續在傳產族群輪動，認為航運、鋼鐵應是漲多拉回，雖投資人可能因追高導致短線套牢，不過只要資金仍留在傳產，後續解套的機會頗高。（編輯：蘇志宗）1100422

(中央社)