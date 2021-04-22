台灣第2家純網銀LINE Bank連線商業銀行今（22日）宣布正式開行，號稱能夠6分鐘快速完成開戶，卻在才剛開放申請開戶不到1小時，就傳出有人身分證辨識出問題、系統出狀況死當，引發許多準用戶在網上怨聲載道，「地址有錯改不了」、「APP登不進去了，忙碌」。

台灣純網銀再加一，LINE Bank連線商業銀行開行首推4大服務，包括好友轉帳、快點卡（簽帳金融卡）、夢想帳戶（零存整付階梯式定存）及分期型個人信貸等服務；並且整合原先LINE通訊軟體，以一站式串接整合，將LINE Bank App和LINE App整合在主頁與錢包頁等多元服務入口。

然而在開放開戶不到1小時的時間，就傳出有當機的災情，有網友就表示步驟一直進行到第四步，由於按了一直都沒反應就將畫面跳出去，未料畫面就這樣卡住了。

而不僅是有當機的情況，同樣也有網友抱怨，「APP登不進去了，忙碌」、「光學辨識完，地址有錯改不了」、「嘉也能辨識成高，我也是醉了」。

LINE Bank公關對此表示，由於申請的量較大，還要請用戶稍等候再試；此外，目前LINE Bank官網也出現當掉的情形。

(中時新聞網)