先是偷跑，因此而延後開業的LINE Bank，開行首日果然跌破眾人眼鏡，不只開放開戶不到1小時就系統癱瘓，更連LINE Bank官網都掛掉，離譜至極。大剌剌地宣布開戶，卻交出這麼落漆的表現，壓力測試是怎麼做的？金管會難道要裝沒看見嗎？

挾著LINE通訊軟體的優勢，LINE Bank從一開業就引發關注，或許是覺得台灣的金融主管機關是個「塑膠」，不用太理會，竟在還沒拿到開業許可前，去年底就悄悄上線新功能「揪團」，挑戰台灣主管機關的監督能耐，第一時間金管會要求若不積極處理，恐將影響後續營業執照審查，LINE Bank才從善如流下架。

這樣的「犯行」在前，金管會在審核LINE Bank開業時，就應該用更高標準，否則對所有銀行都沒辦法交代。沒想到，LINE Bank還真的不給金管會面子，下午才歡欣鼓舞宣布開行，沒想到跟隻紙老虎一樣，一戳就破，系統承受度豈止脆弱可言。

純網銀因為沒有分行，需要更強的資安能力，這是基本常識。不是說LINE Bank不能高調宣布開業，問題是在高調開業同時，就要有忍受龐大用戶湧入的能耐，這些在先前的壓力測試就該想到，而不是等事情發生，再推給「都是用戶數太多」這理由。

然對金管會來說，開放新銀行，尤其是新型態的純網銀加入，希望發揮「鯰魚效應」，進而影響其他銀行，本該給予肯定。但如果連最基本的資訊能力都沒有，不要說鯰魚，這根本就是條垂死的泥鰍，養都養不活了，到最後更是自找麻煩。

金管會既然許可LINE Bank開業，就要用同樣的標準，檢視開業後的表現，否則就有放水之嫌，一旦容忍LINE Bank混水摸魚，對資訊漏洞百出的將來銀行情何以堪？更何況若把純網銀變成資安鬆散的代名詞，也會對金管會的政策成效打了折扣。

LINE Bank出師未捷，未必會「身先死」，但已經影響「純網銀」的可靠度，也等於在金管會臉上，賞了個大大的耳光。金管會可以裝死、相應不理，但這絕對不是負責任的作法，好歹拿出督促將來銀行的一半力量，讓LINE Bank把這當回事吧。

(中時 )