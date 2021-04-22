金城國中易柏安，在國女組田徑400公尺跨欄項目以成績60.74榮獲金牌。(台南市體育處提供／曹婷婷台南傳真)

金城國中1600公尺接力冠軍。(台南市體育處提供／曹婷婷台南傳真)

110年全中運22日落幕，台南市代表隊本屆創下縣市合併以來最佳總金牌數、總獎牌數，囊括31金、34銀、36銅，總計101面獎牌，且共10項19人次破（創）紀錄，為全國22個縣市之冠。

台南市長黃偉哲賽前曾勉勵台南小將以「突破上屆金牌數及總獎牌數」作為本次全中運目標，小將們不但達標，優異表現更超出預期，尤其，田徑、游泳、舉重、軟網、跆拳道成績最為亮眼，不只突破去年98面總獎牌數，金牌數量也突破去年24面。

教育局長鄭新輝表示，今日最後一天賽事，上午田徑賽事率先奪金的金城國中易柏安，在國女組田徑400公尺跨欄項目以成績60.74榮獲金牌，突破2017年由雲林麥寮高中楊睿萱的大會紀錄(61.51)，更將自己在今年3月青年盃跑出的最佳成績推進3秒(63.18)。

短短1個月能有大幅度的進步，他開心表示要將金牌與教練林漢森分享。他的隊友同樣在今日迎戰最後的奪金項目國男組1600公尺接力，吳威翰、戴偉智、楊子慶、戴偉勛4名選手在昨日預賽時便以3：24.20打破高掛6年的大會紀錄，搶下亮眼成績，決賽時再次展現頂尖王者實力，飆出3：22.85，再次打破預賽時的大會紀錄。

林漢森表示，昨天預賽前，楊子慶腰部已疼痛不適，讓他十分擔心選手表現與心情會受到影響，多虧台南市運動傷害防護團隨隊照護，讓子慶安心參賽，預賽、決賽都繳出漂亮成績單。

「勁量小子」新化高工魏浩倫今天也挑戰他個人最後一個項目200公尺決賽，他在昨日準決賽21.28秒突破個人最佳紀錄，憑藉著準決賽跑出的信心，今日決賽時再以傲人成績21.24秒勇奪金牌，成功拿下100公尺及200公尺雙料冠軍。

去年因傷無法參賽的遺憾，魏浩倫今年用成績證明他的韌性及強烈獲勝企圖心，希望自己明年能再繳出更漂亮的成績單，作為自己高三的畢業禮物。

舉重場最終日賽事也傳捷報，白河商工王新琇參加高女組81公斤級舉重項目，以抓舉85公斤創大會紀錄並順利奪金。今年甫升上高一的王新琇，去年國三參加全中運時一舉奪金，當時抓舉、挺舉及總和3項皆創大會原紀錄，升高一後，她持續回到母校東原國中訓練，今年設定挑戰二連霸，她說，能與弟弟王佑承一起在今年全中運舉金奪冠，十分榮耀。

(中時 )