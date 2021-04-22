國家中山科學研究院22日晚間在台東成功鎮基翬漁港試射1枚「無限高」飛彈。(蔡旻妤攝)

國家中山科學研究院22日晚間在台東成功鎮基翬漁港試射1枚「無限高」飛彈，外界研判應該是進行「強弓專案」的天弓三增程型防空飛彈。中科院與軍方則一貫不願回應。

22日晚間7點45分，1枚飛彈從成功鎮基翬漁港附近拔地而起，直衝天際，飛彈產生的呼嘯和強光，劃破寂靜昏暗的長空，只見一道火光直竄天空，約20秒後才消失眼前，現場民眾驚呼不已。

根據漁業署公告射擊通報顯示，中科院分別22、23、26及29日共計4天，並在晚間7點40分至9點10分止，在東南部海空域進行火砲試射，範圍包含了綠島、蘭嶼及花蓮海空域。

不過，中科院及軍方在5月份火砲射擊更為密集，幾乎天天試射，比較受關注的是海、空軍的實彈射擊，射程範圍畫設超過綠島、蘭嶼以東更遠的地方，研判是遠程打擊武器。

對於中科院及軍方對於最近試射驗證何種飛彈？現場工作人員也都三緘其口一貫不做回應，僅表示「這是該院例行性飛彈測試」。此外，中科院副院長冷金緒3月25日透露，目前國造、具遠程打擊戰力的有陸基型飛彈1種，但打擊距離涉及機密，不便透露，另外，還有3項遠程打擊飛彈科學研究案進行中。

中科院晚間台東試射飛彈 5月份火砲射擊更為密集

中科院晚間台東試射飛彈 5月份火砲射擊更為密集

(中時 )