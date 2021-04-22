根據消息人士，由於英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）減少交付給歐盟的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗數量，歐洲聯盟執行委員會（EC）準備提告。

參與與疫苗製造商談判的一名歐盟官員今天告訴路透社，新聞媒體Politico報導的這則新聞是正確的。他說：「歐盟成員國必須決定他們是否要加入（提告行列），這事關第2季結束時是否履行供應承諾。」

阿斯特捷利康多次下砍疫苗供應量，已經遠低於先前承諾水準，因此受到歐盟撻伐，先前歐盟就已經討論可能採取法律行動。

根據阿斯特捷利康與歐盟簽訂的合約，阿斯特捷利康承諾在第2季交付1.8億劑疫苗。

阿斯特捷利康執行長索利歐（Pascal Soriot）2月在聽證會向歐洲議會表示，他希望第2季可以滿足歐盟供應疫苗的期望。

Politico引述5名未具名歐盟外交官的話報導，昨天在大使們參加的會議中，多數歐盟國家表示，他們將支持控告阿斯特捷利康。

(中央社)