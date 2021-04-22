陳姓男大生在交友軟體上認識1名女高中生，不僅經常聊色，還誇耀自己性能力強，「怕妳做了之後從此愛上」。陳男後來與少女在宿舍見面，趁少女在床上休息時強吻、撫摸猥褻，不僅沒讓少女愛上，還因此挨告，台北地院審結，依強制猥褻罪判陳男8月徒刑，可上訴。

少女指控，她在交友軟體上認識陳男，陳男2019年4月間稱要教她英文，因此約她到宿舍交誼廳碰面，並表示想交往，但她當時才剛與男友分手1周，還不想交新男友，陳男卻趁她進寢室躺床上休息時，不顧她哭喊不要，把手伸進衣內摸胸、摸下體並強吻她，她因緊張換氣過度，陳男才停下。

陳男否認犯行，辯稱是少女主動說要到他的寢室休息，2人有曖昧關係，曾討論是否交往，因少女無法清楚交代與前男友已確實分手，他對交往心生猶豫，但絕沒有猥褻少女，只有抱著親吻，但相處2天後發現少女感情觀偏差，所以表明不交往，之後就沒見面，少女可能因此心生怨懟才提告。

辯護律師則說，少女歷次陳述前後不一，對於相關細節也記不清楚，且少女若真遭強制猥褻，當下可以求救、離開床鋪，自由進出，卻仍待在陳男房內數小時，之後更一起離開宿舍，並不合理，少女曾向心理師詢問感情問題，不能排除少女害怕與陳男關係被男友發現，才因壓力提告。

合議庭勘驗陳男與少女的對話紀錄，發現陳男曾大膽表示「有點生理反應」、「如果是跟我做的話，你應該就不會這麼懼怕」、「要不要我教你怎麼讓自己舒服」、「怕你做了之後從此愛上」，屢次提議與少女要有親密行為，但少女未答應，也多次希望陳男停止此類話題，與陳男辯感情糾紛等情不合。

合議庭認為，少女雖然對事情經過說法不一，但性侵受害人因心理壓力，有部分誤差仍屬正常，且少女對於強吻、摸胸、摸下體部分的供述都很明確，而每個人受害反應不同，不能僅因案發後少女仍與陳男共處，就認定少女指控不實。

另根據心理師到庭證述，少女是在心理諮商時，受心理師鼓勵才決定報警，而非因受男友壓力提告，且在案發後，少女與陳男的聊天態度明顯驟變，合議庭因此認定陳男犯行。

(中時 )