農曆3月，全台瘋媽祖。而在1970年代，由作家黃春明發起的電視系列紀錄片「芬芳寶島」中，首集《大甲媽祖回娘家》，即是以世界三大宗教盛事的大甲媽祖遶境為主題，由黃春明導演，攝影家張照堂拍攝，兩人跟拍8天7夜大甲媽祖遶境全程。近期將於台灣國際紀錄片影展放映台語修復版，讓人重回1970年代。

在紀錄片《光影、島嶼、歲月——台灣紀錄片史》中，黃春明曾打趣透露拍攝動機，竟是因想「找回讀者」，「我自己從寫小說以前，就開始從事傳播工作，在央廣電台，後來才寫小說。那我後來就發現了，我的讀者都跑掉，跑到哪裡去了？他們都跑去看電視。好！那我就跑到電視裡面讓你們看吧。這種玩笑的一個想法。」

長年筆耕關注鄉土的黃春明，當時也發現年輕人受限於升學道路，對環境漠不關心。他舉例，曾看過準大學生看著翠綠稻田，疑惑「那是什麼草啊？」，讓他訝異不已，「稻米是我們農業主要產物，而且我們三餐都在吃，他竟然對稻米是什麼樣子都不知道，這是台灣對生活知識很缺乏的問題。」因此決議拍攝台灣各地人民生活樣貌。

作為「芬芳寶島」系列打頭陣的作品，《大甲媽祖回娘家》以貼近民眾視角，記錄當時萬名信眾從台中步行至雲林北港朝天宮，再徒步跟隨媽祖回大甲的情景。特別的是，當時路程共8天7夜，過程也非今日所稱的「遶境」，而是「謁祖」，但播出後也曾一度引發論戰，認為「回娘家」一詞，攸關大甲媽祖正統與否。

《大甲媽祖回娘家》在1975年於電視首播國語配音版。與今日自幼到老都在瘋媽祖的情況相比，當年的追隨信眾年齡層偏高，但熱情程度不相上下。有人出動拼裝車，有人辦席宴請萍水相逢的香客，還有跟不上隊伍的老婦人堅信身體苦痛是媽祖給予的考驗，頭戴斗笠，沒有智慧型手機，一路談天說笑，憑藉對媽祖的堅定信仰，渡過全程。

第 12 屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）將於今年 4／30 至5／9 舉行。

(中時 )