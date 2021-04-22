總統蔡英文今天接見「2021全國NGOs環境會議環保團體代表」，其中包括藻礁公投領銜人潘忠政，潘忠政當面向蔡英文提出「立即停工」，據轉述，蔡英文並未正面回應僅說「三接已是進行中的工程，除非有法理上的要求才能停工」，潘忠政對此感到十分失望，如果政府一直到8月28日仍沒有解方，到時候如果公投過關「政府的誠信將不再被人民信任」。

潘忠政表示，向總統當面提出中油應立即停工，但總統卻回應「三接已是進行中的工程，除非有法理上的要求才能停工」，甚至前面報告提及觀塘工業區從238公頃縮至23公頃，但明明此次影響藻礁的是專用港，這可能會破壞300公頃藻礁，最後致贈禮物給蔡英文時也說「報告總統，藻礁正在被三接破壞中、未來會破壞更多」。

潘忠政說，經濟部政務次長曾文生也強調已全力保護藻礁了，但如果政府認為破壞300公頃的藻礁不重要，也不知如何提醒。

潘忠政提及，也邀請蔡英文4月29日大退潮時赴大潭藻礁，可望看到柴山多杯孔珊瑚，但蔡則說「想要去看看藻礁，但仍要待行程安排」。

此外，參與今天會議的台灣公民參與協會理事長何宗勳指出，整場會議長達逾2.5小時，蔡英文與經濟部一開始就針對2050零碳排回應與報告，強調不能置身國際事務外；台灣環保聯盟理事長劉志堅說，經濟部報告時提及「能源轉型至淨零轉型」目標，包括原則、技術面，比環保署所提的方案更具體，希望繼續努力。

(中時 )