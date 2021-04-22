眼見場上從23分大幅領先，打到讀秒階段被對手追到只差7分，儘管台元最後仍以57比50贏球，台元總教練邱啟益賽後就把全隊關在休息室內罵了快20分鐘，「打那麼差，當然要罵！尤其最後5分鐘，我換上4個年輕球員，整個攻守失序。」

邱啟益口中的年輕球員，就是羅培甄、羅培儀、朱育勤與史靜茹，邱啟益表示，「就算派上年輕球員掉分，我必須去承受與相信她們，但最怕會被逆轉，沒想到我們末節才得9分，我當然很不開心，特別是尺度變寬之後，她們似乎就怕了。」

不過邱啟益坦承，這也沒辦法，必須要給年輕球員磨練機會，他特別點名「小朱」朱育勤，「小朱明明就有很好的進攻與投籃，他反而不要使用，滿腦子都是助攻、助攻與助攻，問題是假如你不進攻，要怎樣製造隊友空檔，然後傳球助攻呢？」

朱育勤投6中1，只拿3分、2助攻與2籃板，另有3失誤，她不好意思表示，「教練也不算罵我們，那是愛的鼓勵！我今晚狀況真的不好，也沒把掌控權交道自己身上，接下來我會努力調整與適應，其實我這種太想助攻的問題，在北市大就有。」

林文佑今天攻下全場最高21分，且抓9籃板，在第一循環結束後，場均19.9分暫居得分王，台元目前2勝1敗，邱啟益說：「我想我們的磨合還須加油，必須找出更好的組合輪替，簡單來說，就是母雞帶小雞的觀念，繼續讓全隊變更好。」

(中時 )