對於在野黨主張推動「囤房稅」修法，財政部次長李慶華22日表示，正持續搜集資料、審慎評估中，但將督促地方政府及因地制宜評估是否採取差別稅率、依照實際房屋建造成本，覈實評定房屋現值。

健全房市，繼房地合一稅2.0修法後，在野黨屢屢呼籲政府推動「囤房稅」，以發揮更大打炒房效果。對此，李慶華在行政院會後記者會指出，其實「囤房稅」就是大家認為對於持有多戶房屋應課較重的稅負，在現有《房屋稅條例》第5條就有此機制，只是地方政府並未真正落實。

李慶華說，後續財政部會督促地方政府積極因地制宜，是否採取差別稅率；除了稅率還有稅基，稅基調整對持有稅課徵也非常重要，也會持續督促地方政府依照實際房屋建造成本，覈實評定房屋現值。

李慶華說，囤房稅課徵還涉及房屋定義，認定上的困難度、複雜度也相對較高，還有城鄉差距、繼承與共有房屋等，也涉及房屋稅修正。

此外，李慶華說，持有稅調整是否影響租金訂定也要考慮，在供需市場中，房東比較強勢的地區，也許會因此調整，而有漲租理由，而影響弱勢族群、剛出社會的青年學子等。

至於是否推動囤房稅修法？李慶華強調，因有多項因素需考慮，且評估何種樣態的房屋要納入多戶房屋加重課稅，還要觀察房屋供需狀況，財政部正持續搜集資料、審慎評估中。

(工商 )