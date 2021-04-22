桃園市仁善國小今天(22日)在109學年度國小硬式全國賽連過兩關廝殺自家人，8強賽先以5比3撂倒龜山國小，4強賽再以12比3擊退中平國小，繼106學年度後再闖冠軍戰，明天將與台中市上楓國小爭冠。

仁善上午對戰龜山，把握6局上黃睿謙適時一擊打下超前分，拿下重要一勝，接著對決中平，中平雖在1局下先馳得點，但仁善在2局上利用吳柏承、黃智煦連續安打加上失誤進帳2分，3局上包含黃智煦三分砲在內一舉灌進4分拉開差距，5局「扣倒」對手，提前迎接勝利。

黃智煦單日兩戰都有表現，對龜山一戰先發4.1局失3分，對中平之戰則是扛出生涯首轟，仁善總教練紀順彬表示，他算是投打跑守平均的球員，今天全壘打也是打球以來第一支，「他是很貼心的孩子，之前就說要打全壘打送給媽媽。」

上楓則是8強賽以17比6撂倒屏東縣玉田國小，4強賽再以5比4擊敗台北市福林國小，首度打進冠軍戰。

相隔15年重返8強的上楓展現黑馬氣勢，在8強賽對玉田靠著3局下13分大局一舉開花，提前4局就勝出，接著對戰福林的4強賽，雙方你來我往，打完前5局戰平4比4，上楓在6局下靠著林資凱安打一棒說再見，取得冠軍戰門票。

林資凱單場4支4，包括再見安打，上楓總教練江宗霖表示，林資凱在先前預賽PK就建功，今天輪到他就認為有信心，他也是球隊重組後第一批成員，球齡較長。仁善、上楓明天將在冠軍戰對決，兩隊都要挑戰隊史首座金盃，江宗霖指出，桃園球隊實力很好，會放手一搏；紀順彬則說，上楓贏過力行打進全國賽，加上聯賽只有直球，不能大意，關鍵在打擊狀況要發揮出來。

(中時 )