近半世紀前拍攝的「芬芳寶島」系列電視紀錄片，以16mm膠卷拍攝，如今將在台灣國際紀錄片影展重回大眾視野。特別的是，本為台語配音旁白的記錄片，因當年國語政策，當年影片均以國語播出。此次選映作品《大甲媽祖回娘家》不僅將播出台語數位修復版，也將播出當年被禁播的《中央市場的一天》。

策展人林木材表示，「芬芳寶島」被認為是台灣重要的「鄉土紀錄片」，在主流媒體多被黨國壟斷的當年，「芬芳寶島」的出現象徵著一種回歸本土與民間的影像解放，為紀實影像拓出了一條新道路，具高度文史價值。其中，共有3部數位修復作品，包含《淡水暮色》、《中央市場的一天》及《烏魚來的時候》，將於影展世界首映，十分可貴。

「芬芳寶島」系列共約34集，於當時的國營電視台中視播映，首季1975年開播，第二季則於1980年年底播出。內容主要紀錄的是台灣各地的民間影像，但在戒嚴年代，也不乏經官方指導。例如因國語政策，被規定改以國語播出的《大甲媽祖回娘家》與《咚咚響的龍船鼓》。《中央市場的一天》在當年則被認為暴露太多市場的髒亂面，而不獲播出。

《大甲媽祖回娘家》及《咚咚響的龍船鼓》能保有台語版本流傳至今，也是一段有趣插曲。林木材於《看得見的記憶：二十二部電影裡的百年臺灣電影史》一書中指出，原來「芬芳寶島」系列的監製公司，是由製造白蘭洗衣粉的國聯工業公司出資，而白蘭洗衣粉一直擁有一批以女性為主組成的廣告大隊，除下鄉推銷產品外，也帶著台語版本的影片在鄉鎮巡迴，多年後，這批影片被捐入影視廳中心典藏，才因此留下正宗台語版影片拷貝。

(中時 )