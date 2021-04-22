行政院主計總處今日表示，去年度中央政府總決算歲入歲出賸餘新台幣1,295億元，不僅連續四年度歲入歲出有賸餘，更已連續三年度賸餘超過千億元，累計賸餘1,113億元，比前年度增加445億元。

連續三年度歲入歲出賸餘超過千億元，分別是107年度1,109億元、108年度1,207億元、109年度1,295億元。

行政院會今日通過「109年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）」。副主計長蔡鴻坤會後指出，去年歲入大幅增加最大一筆來自5G釋照增加980億元，財政部標脫台北世貿三館地上權增加341億元，這二筆就增加超過1,300億元；雖股市熱絡，證交稅較預算數多442億元，但因疫情減少稅收，所得稅比預算數少了1,276億元，整體稅收比預算數減少742億元。

行政院長蘇貞昌表示，去年新冠肺炎疫情肆虐全球情形下，台灣防疫拚出最好的經濟成果，在最壞的年代，拚出最好的成績，同時政府也嚴守財政紀律，去年度累計賸餘1,113億元，又比前年度增加445億元。主計處官員解釋，累計賸餘是指每年度的賸餘扣除債務還本後，滾動累積的賸餘。

109年度中央政府總預算執行結果，歲入、歲出相抵，賸餘1,295億元，較預算數增加1,000億元，扣除償還債務850億元，109年度收支賸餘445億元，原預算的舉借債務555億元並未執行。

歲入決算數2兆1,690億元，較預算數增加620億元，包括規費及罰款收入增加1,024億元、財產收入增加330億元、其他收入增加22億元、稅課收入減少742億元、營業盈餘及事業收入減少14億元。

歲出決算數2兆395億元，較預算數節餘380億元，包括債務支出節餘125億元、教科文節餘81億元、一般政務76億元、退休撫卹25億元、經濟發展支出20億元、國防支出19億元等。

至於附屬單位決算，營業基金部分，收支相抵，淨利2,576億元，較預算數增加519億元，主要是中央銀行的銀行業定期存款與轉存款等利息費用較預算數減少等所致。

作業基金部分，收支相抵，賸餘705億元，較預算數增加474億元，主要是交通作業基金認列土地增值利益，國發基金權利金收入與現金股利收入及經濟作業基金結餘經費較預算數增加等所致。

債務基金、特別收入基金及資本計畫基金部分，賸餘648億元，較預算數增加318億元。

(工商 )