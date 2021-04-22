中市供5停2限水措施，不料卻頻傳自來水管路老舊，在復水時爆管，大里中興路一家電料行，地下室積水，存貨泡在水裡。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

中市供5停2限水措施，不料卻頻傳自來水管路老舊，在復水時爆管，大里甲園街一處社區，電訊機房積水，一度危及高壓變電箱機房，有漏電危機。（黃國峰攝）

中市供5停2限水措施，不料卻頻傳自來水管路老舊，在復水時爆管，大里中興路與仁慈街口（大里橋前）至仁化路，至少有12間10戶地下室受害。（黃國峰攝）

大里區中興路一段仁慈街口起，16日傳出自來水在復水時爆管，大量自來水夾雜泥沙，滲入民宅地下室，造成最少3家商店地下室倉庫積水，財物損失慘重，自水公司承諾賠償，但店家22日指出，自水公司要求提供各項單據、提供損失物品等，徒增麻煩，只希望自水公司把管路確實做好，不要再發生，仁化里長陳宗興表示，一定會盡力幫里民爭取到賠償。

首先中市大里區甲園街一社區型別墅，15日晚有社區民眾在社區電訊機房發現，水淹至膝蓋，而且水還是沿著高壓電線流入地下室內的變電室，立德里長江和樹指出，水位最高達到82公分，在高5公分就淹到電箱，可能導致爆炸、停電，影響附近500戶的用電，住戶要求電力公司必須來移走。

仁化里長陳宗興指出，大里中興路與仁慈街口（大里橋前）至仁化路，至少有12間10戶地下室受害，其中有3戶是店家，地下室有存貨，受害嚴重，其中一戶是動物醫院共有3間店面，其地下室是連通的，水深及腰、存放在裡面的藥品、醫療器材及飼料都泡湯了，另有一間電料行地下室，滿滿的電料，水淹至小腿肚，也都泡湯，還有安全帽店，水深至腳踝，老闆娘見到他就哀嚎說這些都報銷了。

經向自來水公司詢問賠償問題，陳宗興表示自水公司承諾賠償，但須里民提供有關這次淹水所衍伸的各項單據，如抽水馬達、清潔費用都可申請；停水也不是自水公司的問題，但爆管絕對是老舊管路的問題，希望自水公司，平時就要勤查線路，該換的就要趕快換。

電料行陳姓老闆表示，自水公司一定要有通盤的考量，一次把他聰明的做好，不要再發生一樣的事情，都在缺水了，還流掉更多，那不是很可惜，常在修管線也造成交通問題，至於賠償問題，自水公司是一定會陪，但又要求單據，又要回收損壞品，這造成我們很多困擾，我們品項上百種，不可能分門別類整理好，等著賠償，壞的就要趕快清理掉，才有空間再進新品，且這麼多清單，也不方便給，碰到了只能自認損失，只求自水公司趕快把管路修好，下次不要再發生。

安全帽莊姓老闆則表示，提供單據很麻煩，清理這安全帽很花時間，從淹水後，他與媳婦忙了5天，忙得腰痠背痛，這些清潔公司根本不可能做得這麼仔細，那這單據是要怎麼開？只能算我們倒楣，只希望自水公司把事做好，這無預期的意外，徒增我們的困擾。

(中時 )